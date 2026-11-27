La auditora general de la Nación representante del oficialismo, Mónica Almada, rechazó este viernes 27 de noviembre 2026 las objeciones sobre el traslado de 1.000 barras de oro del Banco Central de la República Argentina (BCRA) al exterior, negó que los lingotes hayan sido vendidos o entregados como garantía financiera y calificó como «militante» el dictamen aprobado por mayoría en la Auditoría General de la Nación (AGN).

De acuerdo con las declaraciones formuladas por Mónica Almada y Juan Manuel Olmos en Radio Mitre, el expediente aprobado el jueves por el Colegio de Auditores de la AGN sobre las «Operaciones de traslado y depósito de barras de oro en el exterior», consignado por El Cronista, contó con el voto en contra de Almada, Mariano Piazza y Luis Naidenoff, tras una fiscalización de 318 días que incluyó el acceso a los registros contables del BCRA.

Durante un cruce radial con el titular del organismo, Juan Manuel Olmos, Almada sostuvo que los activos permanecen depositados en Londres bajo jurisdicción del Banco de Pagos Internacionales (BIS) y comparó la operatoria con sacar dinero del colchón para depositarlo en un banco.

Qué argumentó Mónica Almada sobre el oro del Banco Central y la jurisdicción en Londres

Frente a los cuestionamientos expuestos por Juan Manuel Olmos respecto del destino y la rentabilidad de las 1.000 barras de oro, valuadas en US$1.044 millones, Mónica Almada fijó la postura del oficialismo sobre cuatro puntos centrales.

Si bien confirmó que los cuatro envíos de 250 lingotes cada uno se encuentran depositados en el Banco de Inglaterra, Almada aclaró que la cuenta pertenece al Banco de Pagos Internacionales (Banco de Basilea). «Que la sede del Banco de Basilea tenga el depósito en Londres no quiere decir que el oro haya sido trasladado a un país con el que tenemos hace muchos años un conflicto territorial», sostuvo.

Ante la deducción de Olmos de que los lingotes fueron enviados para obtener liquidez o servir de respaldo crediticio, la auditora replicó: «El oro no se vendió, el oro no fue utilizado como una garantía colateral, esas son especulaciones, no es lo que ocurrió». Y resumió: «Sacaste la plata del colchón y la pusiste en el banco. El dinero está, el oro está, no se utilizó para otra cosa».

Almada destacó que el Banco de Inglaterra verificó los lingotes, refundió 115 barras para adecuarlas a los estándares de comercialización internacional y extendió el certificado correspondiente, cuyos datos figuran en los estados contables del BCRA.

La auditora vinculó la aprobación del dictamen con el calendario electoral y recordó que la denuncia inicial partió de la Asociación Bancaria, encabezada por el diputado de Unión por la Patria Sergio Palazzo. «Lamentablemente, yo creo que este es un informe militante porque ya empezó la campaña», afirmó.

El contrapunto entre Juan Manuel Olmos y Mónica Almada sobre el BCRA y el secreto bancario

Más allá de coincidir en que el informe de la AGN no denuncia un robo de reservas, el intercambio dejó expuestas las diferencias entre la presidencia del organismo y la representante impulsada por La Libertad Avanza con aval de Karina Milei.

Juan Manuel Olmos señaló que las barras rindieron US$3,1 millones en 2024 (un 0,30% de interés), que el traslado costó US$487.000 y que las operaciones de cobertura financiera con el BIS y el Deutsche Bank registraron una pérdida de US$1.023 millones frente a una revalorización neta de US$505 millones, además de advertir que el BCRA conducido por Santiago Bausili no entregó los contratos de esas coberturas.

El propio Olmos reconoció que Almada intervino ante el subdirector del BCRA cuando la entidad invocó el secreto bancario para frenar la auditoría. Según relató el titular de la AGN, la auditora advirtió a los funcionarios del Central: «Esto hay que hacerlo sí o sí, porque si no están negando la información, están encubriendo un incumplimiento», gestión que destrabó en mayo el trabajo de los auditores dentro del banco.