Trump respaldó al CEO de Nvidia: asegura tener información que descarta un riesgo para la seguridad de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respaldó al CEO de Nvidia y afirmó que cuenta con información suficiente para descartar que el director ejecutivo, Jensen Huang, represente una amenaza para la seguridad nacional del país norteamericano.

La declaración de Trump

Huang, una figura clave en la revolución de la inteligencia artificial, había renunciado a principios de este mes tras revelarse una relación amorosa con una presunta espía china, cuya empresa podría haber ayudado a Pekín a obtener chips avanzados en violación de los controles de exportación estadounidenses.

«Creo que no hay ningún problema con él», declaró Trump a los periodistas en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. Consultado por la agencia AFP sobre cómo podía estar tan seguro cuando el Departamento de Justicia aclaró que no llevó a cabo ninguna investigación al respecto, Trump respondió que su convicción se basa en los datos que maneja, los cuales calificó como «muy abundantes».

La dimisión inicial tras el escándalo provocó un desplome en las acciones de Nvidia, aunque una sorpresiva decisión de la junta directiva para reincorporarlo generó luego un repunte parcial en el mercado.

En ese contexto, Trump reveló que tanto él como otros funcionarios de su administración trabajaron entre bastidores para impulsar el regreso del ejecutivo, lo que supone una intervención gubernamental altamente inusual en las decisiones de una compañía de primer nivel.

«Simplemente vi lo que estaba pasando con la empresa y con las acciones, y creo que es algo fantástico que regrese«, sostuvo el jefe de Estado, y agregó sobre las gestiones realizadas: «Creo que hice algo grandioso por nuestro país e incluso por el mundo».

Por último, al ser consultado sobre si había dialogado con el empresario desde el anuncio de su retorno, Trump respondió inicialmente que no, aunque enseguida añadió: «Cuando hablé con él, estaba muy feliz de volver. Lo llama su segundo mandato». Además, aprovechó para elogiar a la esposa de Huang, a quien describió como «fenomenal».