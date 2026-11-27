En medio del éxito de su gira internacional, Ricardo Montaner estrenó Sentimiento Venezolano, un nuevo trabajo discográfico que marca un regreso a sus raíces musicales y emocionales.

El cantautor dejó momentáneamente de lado las baladas románticas para explorar la gaita zuliana, un género tradicional que forma parte del patrimonio cultural de Venezuela.

La producción representa un homenaje a Maracaibo, la ciudad donde transcurrió su infancia y donde comenzó a construir su vínculo con la música.

Cómo es Sentimiento Venezolano, el nuevo álbum de Ricardo Montaner

El proyecto fue producido por el propio Montaner junto a Johan Morales, bajo el sello Montaner Legacy.

Con una duración de 21 minutos, el álbum reúne seis canciones que combinan composiciones tradicionales con una propuesta inédita:

Aquel Zuliano.

El Negrito Fullero.

Fiesta Decembrina.

La Moza.

Sin Rencor.

La Familia.

A través de este lanzamiento, Montaner busca acercar la música tradicional venezolana a nuevas generaciones y públicos internacionales.

La Familia, el emotivo regalo navideño de Ricardo Montaner

Uno de los temas más especiales del disco es La Familia, una composición inédita que el artista escribió junto a Jorge Luis Chacín y Johan Morales.

La canción fue concebida como un regalo de Navidad y recupera valores vinculados con el amor, la protección, la unión familiar y la calidez del hogar.

Con referencias al nacimiento de Jesús, la melodía también refleja la importancia que Montaner le otorga a los vínculos familiares y a sus creencias religiosas.

Cuándo vuelve Ricardo Montaner a la Argentina

El lanzamiento llega después del cierre de la primera etapa de El Último Regreso World Tour, una gira que comenzó en Buenos Aires el pasado 21 de febrero.

El artista completó 60 conciertos en 52 ciudades de 20 países, con presentaciones en América Latina, Estados Unidos, el Caribe y Europa.

La gira continuará durante 2027 y ya tiene dos fechas confirmadas para su regreso a Buenos Aires: el 24 y el 27 de marzo.

Mientras tanto, sus seguidores podrán disfrutar de esta nueva producción musical, que muestra una faceta diferente del cantante y recupera los sonidos que marcaron su historia personal.