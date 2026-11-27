Soyem Bariloche advirtió que si no hay respuestas a sus demandas concentrará en el Centro Cívico. Archivo

El sindicato de empleados municipales Soyem se declaró en estado de alerta y otorgó un plazo de 48 horas al Ejecutivo para responder a sus demandas por un bono de fin de año y el pago de aguinaldo “en tiempo y forma”, mientras que el intendente Walter Cortés ratificó la decisión de desdoblar el Sueldo Anual Complementario del segundo semestre.

Ayer se conoció una resolución del Ejecutivo en el que se informó que el aguinaldo se abonará en dos pagos, el 23 de diciembre una primera cuota y el 12 de enero de 2027 el segundo tramo, ante dificultades financieras por la caída de la recaudación.

La decisión gubernamental fue cuestionada por el sindicato de los municipales que expresaron su “rechazo” a la medida y decidió declararse “en estado de alerta y movilización permanente, otorgando un plazo de 48 horas al Ejecutivo para dar respuestas concretas a las demandas de los trabajadores”.

En esas demandas el Soyem mencionó el pago del aguinaldo “en tiempo y forma”; el pedido de un bono de fin de año de 800.000 pesos; el pase a planta permanente y el “cese inmediato de toda situación de maltrato laboral”.

Si no hay respuestas en este plazo, el martes 1 de diciembre el gremio promete concentrarse desde las 8 en el Centro Cívico para analizar en asamblea la “continuidad del plan de lucha”.

En declaraciones radicales hoy el intendente Cortés ratificó su decisión de desdoblar el pago del aguinaldo argumentando que el plazo entre un pago y otro no es amplio (20 días) y descartó el bono de 800.000 pesos porque “no tenemos dinero”.

El jefe comunal se mostró molesto con la intimación del gremio de los municipales y señaló que los trabajadores del municipio “tienen privilegios” que gran parte de la población no tiene. Advirtió que si hay medidas de fuerza mantendrá de todos modos la operatividad del municipio.