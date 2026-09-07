Croquetas express de cebolla y harina de garbanzos para probar sin culpas

Lista de Ingredientes cebollas: 2 harina de garbanzos: c/n sal, pimienta y especias (opcional): a gusto

Preparación

1. ​En un bol, mezclar la harina de garbanzo con agua a ojo hasta lograr una pasta similar a la de los panqueques (espesa, pero corrediza). Condimentar a gusto.

2. ​Sumar las cebollas cortadas en plumas y separar bien las tiras con las manos directo dentro del bol, asegurándose de que queden bien embadurnadas.

3. ​Tomar porciones con una cuchara y mandarlas directo a una sartén con aceite bien caliente. ​Dorar de ambos lados, retirar, dejar sobre papel absorbente y listo.