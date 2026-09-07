5 min
Croquetas express de cebolla y harina de garbanzos para probar sin culpas
Una receta tan fácil como deliciosa que, además, es sin TACC. La sugerencia es de @martiniano_molina.
5 min
Croquetas express de cebolla y harina de garbanzos para probar sin culpas
Una receta tan fácil como deliciosa que, además, es sin TACC. La sugerencia es de @martiniano_molina.
Lista de Ingredientes
cebollas: 2
harina de garbanzos: c/n
sal, pimienta y especias (opcional): a gusto
Preparación
1. En un bol, mezclar la harina de garbanzo con agua a ojo hasta lograr una pasta similar a la de los panqueques (espesa, pero corrediza). Condimentar a gusto.
2. Sumar las cebollas cortadas en plumas y separar bien las tiras con las manos directo dentro del bol, asegurándose de que queden bien embadurnadas.
3. Tomar porciones con una cuchara y mandarlas directo a una sartén con aceite bien caliente. Dorar de ambos lados, retirar, dejar sobre papel absorbente y listo.
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