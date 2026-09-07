Tragedia en Cabo Verde: un colectivo que transportaba estudiantes cayó por un barranco y dejó 25 muertos

Conmoción en Cabo Verde por la caida de un colectivo. Foto: NA.

Al menos 25 personas, muchas de ellas niños y adolescentes, murieron al caer un autobús por un barranco de unos 30 metros de profundidad en la isla de Fogo, en Cabo Verde, mientras varios pasajeros resultaron heridos, confirmó el presidente del país, José María Neves.

«Una verdadera tragedia, cuyas causas todavía desconozco. Ofrezco mis condolencias a las familias en duelo, a los amigos de las víctimas y a la isla de Fogo», dijo Neves en la red social Facebook.

Conmoción en Cabo Verde: cayó un colectivo por un barranco de 30 metros

El accidente ocurrió durante la noche del sábado en una carretera montañosa del norte de Fogo, cuando el vehículo salió de la calzada y se precipitó por una pendiente pronunciada en una zona rocosa y de difícil acceso.

Entre los pasajeros había numerosos estudiantes de escuelas primarias y secundarias, según informó la agencia caboverdiana Inforpress.

Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional São Francisco de Assis, en la isla de Fogo, mientras los equipos de emergencia trabajaban durante la noche para rescatar a las víctimas.

El autobús regresaba de una excursión y transportaba principalmente a niños y adolescentes. Las autoridades educativas aclararon que el paseo no había sido organizado por las escuelas locales, sino que se trataba de una salida anual organizada de manera particular por el conductor del vehículo, quien también murió en el accidente.

Las autoridades investigan las causas del siniestro, que se produjo en la carretera entre Chã das Caldeiras y Campanas de Cima, en el norte de la isla.

Fogo es una de las islas que integran el archipiélago de Cabo Verde, situado en el océano Atlántico frente a las costas occidentales de África.

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