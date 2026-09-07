Pan de yogur con pocos ingredientes: una receta fácil y esponjosa para hacer en casa
Sin complicaciones y con ingredientes básicos, este pan se prepara en pocos pasos y es una alternativa ideal para tener algo casero para el desayuno o la merienda.
Si buscás una receta de pan casero fácil, esta opción puede convertirse en una de esas preparaciones para guardar y repetir. El pan de yogur lleva pocos ingredientes, no requiere técnicas complicadas y queda con una miga tierna y ligeramente húmeda.
Además, se puede preparar tanto para acompañar comidas como para disfrutar con mermelada, queso crema o simplemente con un poco de manteca.
Ingredientes
- 1 pote de yogur natural
- 2 tazas de harina leudante
- 1 cucharada de aceite
- 1 cucharadita de sal
- Semillas o hierbas aromáticas, opcional
Cómo hacer pan de yogur paso a paso
- Mezclar los ingredientes. Colocar el yogur en un bowl y agregar el aceite y la sal. Incorporar de a poco la harina y mezclar hasta formar una masa.
- Amasar. Pasar la preparación a la mesada ligeramente enharinada y amasar durante unos minutos, hasta obtener una masa suave que no se pegue demasiado en las manos.
- Dar forma. Formar un pan grande o dividir la masa en pequeños bollitos. Colocarlos sobre una placa aceitada o con papel manteca.
- Decorar. Si se desea, pintar la superficie con un poco de yogur o aceite y agregar semillas, orégano o las hierbas elegidas.
- Hornear. Llevar a un horno precalentado a 180 °C y cocinar durante aproximadamente 25 a 30 minutos, hasta que la superficie esté dorada.
- Dejar reposar. Retirar del horno y esperar unos minutos antes de cortarlo para que conserve mejor su humedad y textura.
Cómo acompañar el pan de yogur
Una de las ventajas de esta receta es que funciona tanto para preparaciones dulces como saladas. Se puede servir con queso crema y mermelada, dulce de leche, miel o frutas.
Para una versión salada, queda muy bien con quesos, fiambres, hummus o simplemente con aceite de oliva y especias.
La masa también puede convertirse en un pan saborizado. Para eso, se puede agregar ajo en polvo, orégano, romero, queso rallado o semillas antes de llevarla al horno.
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