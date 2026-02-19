Crumble de manzanas: súper saludable, fácil de hacer y apto celíacos
Como postre o simplemente para acompañar con alguna infusión. La sugerencia es de @pulicocina.
Crumble de manzanas: súper saludable, fácil de hacer y apto celíacos
Como postre o simplemente para acompañar con alguna infusión. La sugerencia es de @pulicocina.
Lista de Ingredientes
PARA EL CRUMBLE: --
harina de arroz, coco o almendras: 2 tazas
canela: ½ cdita.
esencia de vainilla: ½ cdita.
aceite: ¼ taza
azúcar: ¼ taza
nueces (opcional): ¼ taza
PARA EL RELLENO: --
manzanas: 4
azúcar: ¼ taza
jugo de limón: 1 unidad
almidón de maíz: 1 cda.
canela (opcional): 1 cdita.
Preparación
Precalentar el horno a 180º C. En un bol poner la manzana rallada, el azúcar, el jugo de limón y la maicena hasta que estén completamente integrados. Sumar las nueces y llevar a un molde o tartera.
Unir todos los ingredientes del crumble incorporando por último la harina. No hace falta amasar, solo integrar (tiene que quedar como un arenado).
Colocar la mezcla del crumble sobre las manzanas. Llevar al horno por 40 a 45 minutos, hasta que el crumble quede dorado. Servir caliente con yogur griego o vegano o con una bochita de helado.
Comentarios
Estimados/as lectores de Río Negro estamos trabajando en un módulo de comentarios propio. En breve estará habilitada la opción de comentar en notas nuevamente. Mientras tanto, te dejamos espacio para que puedas hacernos llegar tu comentario.
Gracias y disculpas por las molestias.
Comentar