Crumble de manzanas: súper saludable, fácil de hacer y apto celíacos

Como postre o simplemente para acompañar con alguna infusión. La sugerencia es de @pulicocina.

Lista de Ingredientes

PARA EL CRUMBLE: --

harina de arroz, coco o almendras: 2 tazas

canela: ½ cdita.

esencia de vainilla: ½ cdita.

aceite: ¼ taza

azúcar: ¼ taza

nueces (opcional): ¼ taza

PARA EL RELLENO: --

manzanas: 4

azúcar: ¼ taza

jugo de limón: 1 unidad

almidón de maíz: 1 cda.

canela (opcional): 1 cdita.

Preparación

Precalentar el horno a 180º C. En un bol poner la manzana rallada, el azúcar, el jugo de limón y la maicena hasta que estén completamente integrados. Sumar las nueces y llevar a un molde o tartera.

Unir todos los ingredientes del crumble incorporando por último la harina. No hace falta amasar, solo integrar (tiene que quedar como un arenado).

Colocar la mezcla del crumble sobre las manzanas. Llevar al horno por 40 a 45 minutos, hasta que el crumble quede dorado. Servir caliente con yogur griego o vegano o con una bochita de helado.


Temas

Alimentación

Celiaquía

Cómo hacer

Gastronomía

Manzanas

Postres

Sin TACC

