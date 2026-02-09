Día mundial de la pizza: muzzarella, napolitana y especial entre las más pedidas en Argentina

En el marco del Día Mundial de la Pizza, PedidosYa -la compañía de delivery y quick-commerce en Latinoamérica- presentó un análisis de los pedidos realizados en Argentina que permite identificar cómo, cuándo y qué eligen los usuarios de la app al momento de pedir pizza.

Durante el último año, la pizza se consolidó como una de las categorías más elegidas dentro de la plataforma. Las ordenes de pizza registraron un incremento interanual del 16% en 2025 en la región, donde se vendieron más de 32 millones de pizzas. En Argentina, en particular, se pidieron alrededor de 10 millones durante 2025, lo que representa un crecimiento del 9% en forma interanual. El mayor volumen de ordenes se concentra los sábados, especialmente alrededor de las 21.

La masa clásica, líder en Latam

La masa clásica lidera ampliamente los gustos en Latinoamérica y también en Argentina, superando el 95% de preferencia frente a otras variedades como la rellena, al molde, a la piedra o masa madre, según los datos destacados en el relevamiento.

Cómo prefieren la pizza los argentinos: los sabores y acompañamientos más pedidos

En cuanto a sabores, el top 5 de las pizzas más pedidas durante el último año estuvo encabezado por: muzzarella, napolitana, especial (jamón y morrones), margarita y calabresa.



Para acompañar, los usuarios a menudo deciden complementar su pedido con empanadas (de jamón y queso, carne y pollo, en ese orden) o con porciones de fainá, otros clásicos de la gastronomía local.

Mapa de consumo: ¿dónde se pide más pizza?

El análisis de PedidosYa también permitió identificar las ciudades de Argentina con mayor volumen de pedidos durante 2025. ¿Cuáles lideran el ranking?: Buenos Aires, Rosario, Córdoba, Mar del Plata, San Miguel de Tucumán, La Plata, Santa Fe, San Isidro, Mendoza y Pilar.

Pero Buenos Aires no solo lidera el consumo en Argentina: se consagra también como la capital indiscutida de la pizza en Latinoamérica; le siguen otras nueve ciudades que completan el mapa de los mayores fanáticos de este plato de origen italiano: Buenos Aires, Santiago (Chile), Ciudad de Panamá (Panamá), Lima (Perú), Santa Cruz de la Sierra (Bolivia), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Montevideo (Uruguay), Managua (Nicaragua), Santo Domingo D.N. (República Dominicana) y San Salvador (El Salvador).

“La pizza es una de las comidas más elegidas por nuestros usuarios y una categoría que refleja muy bien cómo evolucionan los hábitos de consumo. Está en el top 3 de platos preferidos en 11 de los 15 países en donde tiene presencia PedidosYa. Estos datos nos permiten entender mejor qué buscan las personas al momento de pedir, desde el tamaño y el tipo de masa hasta los sabores y acompañamientos, y seguir mejorando la experiencia dentro de la plataforma”, señalaron desde la plataforma. La pizza continúa siendo protagonista de los encuentros y rituales cotidianos de los argentinos.