Día mundial del sandwich: recetas y el por qué de su celebración

Todos los 3 de noviembre, la humanidad se prepara para celebrar el Día Mundial del Sandwich. Un plato que se ha vuelto popular a nivel internacional, y Argentina no es la excepción ya que cuenta con opciones imperdibles para degustarlos.

Pero ¿por qué un día como hoy? La fecha corresponde al nacimiento del inglés John Montagu, IV Conde de Sandwich, de quién se considera que es su creador en el siglo XVIII. Este le pedía a sus sirvientes que le sirvieran un trozo de carne entre dos panes, para poner comer sin ensuciarse las manos, mientras jugaba a las cartas.