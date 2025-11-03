Ensalada de colores con fideos: rica y más que fácil

Lista de Ingredientes fideos de 3 colores: 1/2 paquete jamón cocido: 100 gr queso feta: 100 gr morrón: 1/2 unidad tomates chicos: 2 zanahoria: 1 huevo duro: 1 palta: 1/2 queso blanco: c/n aceite de oliva: c/n mayonesa: c/n reducción de aceto: a gusto

Preparación

Un plato colorido siempre es más divertido y tentador para grandes y chicos. Esta receta tiene todos los ingredientes para alimentarse bien un día de calor.

Es tan fácil como empezar a hervir los fideos, que queden al dente. Una vez listos hay que colarlos y esperar a que enfríen un poco. Luego empezamos a incorporar el resto de las cosas. El jamón y queso cortados en tiras finas, el morrón hay que saltearlo un poco, los tomates cortados en cubos, la zanahoria rallada, el huevo duro y la palta.

Para finalizar aderezamos con mayonesa, queso blanco, aceite de oliva y unas gotas de reducción de aceto. Mezclamos bien y a disfrutar.