SUSCRIBITE
10 min cronometro
Yo Como

Ensalada de colores con fideos: rica y más que fácil

@euge.ok nos propone un almuerzo o cena liviano para cuando el calorcito comience a sentirse.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
10 min cronometro
Yo Como

Ensalada de colores con fideos: rica y más que fácil

@euge.ok nos propone un almuerzo o cena liviano para cuando el calorcito comience a sentirse.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

fideos de 3 colores: 1/2 paquete

jamón cocido: 100 gr

queso feta: 100 gr

morrón: 1/2 unidad

tomates chicos: 2

zanahoria: 1

huevo duro: 1

palta: 1/2

queso blanco: c/n

aceite de oliva: c/n

mayonesa: c/n

reducción de aceto: a gusto

Preparación

Un plato colorido siempre es más divertido y tentador para grandes y chicos. Esta receta tiene todos los ingredientes para alimentarse bien un día de calor.

Es tan fácil como empezar a hervir los fideos, que queden al dente. Una vez listos hay que colarlos y esperar a que enfríen un poco. Luego empezamos a incorporar el resto de las cosas. El jamón y queso cortados en tiras finas, el morrón hay que saltearlo un poco, los tomates cortados en cubos, la zanahoria rallada, el huevo duro y la palta.

Para finalizar aderezamos con mayonesaqueso blancoaceite de oliva y unas gotas de reducción de aceto. Mezclamos bien y a disfrutar.


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Gastronomía

Receta fácil

Comentarios

Preparación

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias