Ensalada de colores con fideos: rica y más que fácil
@euge.ok nos propone un almuerzo o cena liviano para cuando el calorcito comience a sentirse.
Lista de Ingredientes
fideos de 3 colores: 1/2 paquete
jamón cocido: 100 gr
queso feta: 100 gr
morrón: 1/2 unidad
tomates chicos: 2
zanahoria: 1
huevo duro: 1
palta: 1/2
queso blanco: c/n
aceite de oliva: c/n
mayonesa: c/n
reducción de aceto: a gusto
Preparación
Un plato colorido siempre es más divertido y tentador para grandes y chicos. Esta receta tiene todos los ingredientes para alimentarse bien un día de calor.
Es tan fácil como empezar a hervir los fideos, que queden al dente. Una vez listos hay que colarlos y esperar a que enfríen un poco. Luego empezamos a incorporar el resto de las cosas. El jamón y queso cortados en tiras finas, el morrón hay que saltearlo un poco, los tomates cortados en cubos, la zanahoria rallada, el huevo duro y la palta.
Para finalizar aderezamos con mayonesa, queso blanco, aceite de oliva y unas gotas de reducción de aceto. Mezclamos bien y a disfrutar.
