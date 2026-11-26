Lista de Ingredientes PARA EL ADEREZO: -- palta: ½ unidad yogur griego: ½ taza cilantro: 1 puñado ajo: 1 diente limón: 1 sal: a gusto agua: 4 cdas. PARA LA ENSALADA: -- aceitunas negras: 150 gr tomates cherry: 150 gr cebolla morada: 1 garbanzo cocido o de lata: 150 gr pepino: 1 pasta cocida: c/n

Preparación

Una receta que no tiene ningún secreto ni sobresaltos. Empezamos por el aderezo. Vamos a mixear o procesar la palta con el ajo, el perejil, el yogur y las cucharada de agua, sin olvidarnos de sazonar. Reservamos.

Mientras ponemos a cocinar la pasta, vamos cortando la verdura: aceitunas en ruedas, tomates a la mitad, pepino y cebolla en brunoise. Hecho esto comenzamos a llenar los frascos. Primero el aderezo, luego las aceitunas, tomates, cebolla, garbanzos (previamente cocidos o de lata), pepino y por último la pasta.

Cerramos los frascos y llevamos a la heladera. Esta ensalada se conserva hasta 4 días en frío.