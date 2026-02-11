La barra que tendrá La Pulpería, en la Expo Rural Bariloche: cócteles con ginebra, caña, vino y vermut

Las bebidas más representativas de nuestro mundo rural -como la ginebra, vermut, vino y la caña, entre otras- serán las protagonitas de los tragos y cócteles que prepará la bartender Maru Ávila en “La Pulpería”, un punto estratégico que también tendrá el sector gastronómico de la Expo Rural Bariloche, que se realizará desde este viernes 13 hasta el domingo 15, en la ciudad lacustre.

Maru Ávila ya diseñó la barra de La Pulpería, para la Expo Rural Bariloche.

Será espectacular la barra de cócteles especialmente armada para esta edición, aseguran desde la organización de esta Rural cordillerana.



“En esta propuesta buscamos recrear el espíritu de una pulpería, ese espacio tan propio de nuestra historia donde las bebidas eran apenas una excusa para el encuentro. La barra que vamos a presentar parte de bebidas y sabores de época —ginebra, vermut, vino, caña, hierbas y cítricos— reinterpretados desde una mirada actual, pero respetando su origen y su simpleza. Por supuesto, siempre va a haber presencia de bebidas locales, porque el territorio también forma parte del relato, y una selección de coctelería sin alcohol pensada con el mismo cuidado y sentido. Todo estará acompañado por una ambientación que vaya de la mano, pensada para transportar al visitante a ese clima de mostrador, madera y charla compartida, donde lo importante no era solo lo que se tomaba, sino el momento que se vivía alrededor de la barra”, anticipa Ávila a “Río Negro”.

Comparto dos de los cócteles que formarán parte de la propuesta para esta Expo Rural Bariloche. Ley Primera combina ginebra con yerba mate, cedrón y pomelo, y toma como punto de partida sabores bien presentes en nuestra cultura cotidiana. El Arriero Va, en cambio, se construye a partir de caña Legui, hesperidina, eucalipto, naranja y azahar, y remite al camino, al viaje y a los oficios de época. Maru Ávila, bartender de Bariloche

Qué se podrá probar, acodados en La Pulpería





“Armar esta barra fue también un viaje personal. Pensar el menú me llevó a recordar momentos de mi infancia, sabores y escenas que creía olvidadas, y a sentarme a conversar con mis padres para recuperar historias y costumbres. Solo por eso, esta propuesta ya valió la pena, porque volvió a poner en el centro algo tan simple y tan importante como la memoria compartida. Los esperamos a todos los días 13, 14 y 15 en La Pulpería, en la Exposición Rural de Bariloche”, concluye la profesional.