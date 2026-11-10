Festival Ritual 2026: Cinco cenas exclusivas con chefs invitados revolucionan Cipolletti

Ritual, el festival gastronómico de Cipolletti, presentó la grilla completa de sus Pop-ups: cinco cenas con cocineros invitados el miércoles 11, el jueves 12 y el viernes 13 de noviembre, todas a las 21. En cada una, el cocinero de la casa deja su carta por una noche para recibir otra cocina, en la previa del Festival que el sábado 14 y el domingo 15 ocupa el Parque Rosauer con entrada libre y gratuita.

Miércoles 11

Río Negro a 10 manos



Mañana abre la semana con Río Negro a 10 manos, en la Bodega Gérôme Marteau. Melina Sol Rivera, chef residente, recibe a Ariel Pérez, Lucas Rivas (BlackSummit), Emma Leiva (Vica) y Leo Perazzoli (Del Azul), y la coctelería está a cargo de Maru Ávila, que abre la noche con un cóctel de bienvenida.

Leo Perazzoli (Del Azul).



Sigue una ronda de appetizers con vieiras encurtidas, manzana granny y panceta crocante; almeja púrpura acevichada; ceviche de trucha y frutilla; molleja de cordero con espuma de holandesa y extra brut; tartar de ternera con huevo araucano y manzana Red Delicious, y una empanada de pera con sriracha y membrillo.

Lucas Rivas (BlackSummit).



Los principales llegan en formato mini: porchetta de cordero con su costilla, espuma de papa, fondo de mosqueta y morillas, y ojo de bife con jugo de cocción perfumado de higuera, hongos cipoleños y migas de pan frito. El cierre son minipostres, entre ellos un strudel de peras con crema especiada y «Entre olivos y cítricos», un bizcocho de oliva con cremoso cítrico, miel, romero y crocante de almendras.

Cocina Nikkei de Veredita



Esa misma noche, Cocina Nikkei de Veredita saca la cocina a la vereda, con DJ en vivo. Leandro Silva y Silvina Rearte reciben en Ajo Negro a la neuquina Sol Althabegoiti, de Sawara.

Silvina y Leandro (Ajo Negro).



La noche abre con una recepción de cortesía: mini tortilla de maíz morado con tartar de gírgolas, palta, manzana melosa y togarashi.

Sol Althabegoiti, de Sawara.



Después llegan los platitos (sushi clásico y nikkei, ceviche de salmón con ají amarillo y gyozas de vegetales crunch con mayo spicy) y, de postre, un alfajor helado de mascarpone y frutilla con sopa fría de chocolate amargo, polvo de manzana y praliné de ajonjolí. Incluye una limonada del Valle, y para acompañar hay vino por copa, cerveza artesanal Cabrona, vermut Único, limonadas y agua.

Jueves 12

Nené • Auita • Marga



El jueves 12, Nené • Auita • Marga se sirve en Marga. Simón Lochbaum, cocinero de la casa, recibe a Joaquín Facio, de Auita y Nené, en Bariloche, para una cena de seis pasos.

Joaquín Facio, de Auita y Nené, en Bariloche.



El recorrido va de una ostra fresca con granita de melón, manzana verde y pepino y un tiradito de trucha con cerezas a un bife de chorizo madurado en koji con demiglace y moromi, acompañado por alcauciles al horno de barro y papas pavé con espuma de queso de Cuatro Esquinas.

El cierre llega con un helado de cáscara de papa, miel, patagonzola y almendras con merkén.

De la tierra a la mesa



La misma noche, De la tierra a la mesa lleva la cena a la chacra agroecológica El Origen, en Cuatro Esquinas. Estefanía Ferrari, agricultora y productora de la chacra, recibe a la cocinera chaqueña Alina Ruiz, al frente de Anna Restaurante en Juan José Castelli, a las puertas de El Impenetrable, y ganadora del Prix Baron B Édition Cuisine 2026.

Alina Ruiz desde El Impenetrable y ganadora del Prix Baron B Édition Cuisine 2026.



El menú cruza la chacra del Valle con la despensa del norte: peras con yogur de cabra, romero y oliva; gírgolas asadas con tomates y crema de hígado de pollo picante; espárragos en grasa de pollo con pechuga perfumada con limón y miel del Impenetrable, y un helado de leche de cabra y tomate.

Viernes 13

Ritual Vol. 1: Cortez ft Juan Carranza & Ezequiel González





El viernes 13 cierra la grilla con Ritual Vol. 1: Cortez ft Juan Carranza & Ezequiel González. Federico Ceballos, cocinero de la casa, recibe a dos prestigiosos cocineros patagónicos, con la coctelería de Maru Ávila.

Juan Carranza, chef.



El menú Río Negro, de la Cordillera al Mar, recorre la provincia en cinco pasos: sashimi de trucha arcoíris curada con agua de tomate de Lamarque y emulsión de hinojo; langostinos del golfo San Matías a la parrilla con alcaucil, remolacha, almendras tostadas y gel de cerezas fermentadas de Chimpay; crème brûlée de hongos del Alto Valle con sabayón tibio de queso de cabra; pintxo de chivo con panceta de jabalí y espuma de velouté de espárragos ahumados, y peras a la sidra con tierra de frutos secos garrapiñados y espuma de Sangre Azul.

Distrito Gastronómico y Festival



Del 11 al 15 de noviembre, más de 20 restaurantes, bares y cafeterías del Distrito Gastronómico ofrecen su Menú Ritual, creado especialmente para el encuentro, con productos regionales y con 20% de descuento.



Además, el Banco Patagonia ofrece 30% de descuento a sus clientes con tarjetas de crédito Visa, exclusivo pagando con NFC, en los establecimientos adheridos a la promo del banco, que están identificados en la web.

Habrá menús de tres pasos, parrilla, sushi, pizzas, hamburguesas, pescados patagónicos, cocina de autor y alternativas vegetarianas y sin gluten, con manzanas, peras, almendras, nueces, miel, hongos, espárragos, sidras y vinos del Valle como protagonistas.



Los restaurantes, sus direcciones y los menús pueden consultarse en el mapa interactivo del Distrito Gastronómico, en ritualcipolletti.com.ar/distrito.

El fin de semana, el Festival en el Parque Rosauer reúne a más de 70 productores de la región, shows, clases de cocina y actividades para chicos.