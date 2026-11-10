Inauguraron una estatua gigante del papa León XIV en Perú, previo a su visita: mide 14 metros y pesa cuatro toneladas

El monumento demoró 45 días en construirse y fue inaugurado a pocos días de la llegada del Sumo Pontífice (Foto: Sebastian Castaneda)

La provincia constitucional del Callao, en Perú, sumó un nuevo y llamativo hito urbano al inaugurar este 9 de noviembre una imponente escultura dedicada al Papa León XIV. El monumento fue colocado frente al océano Pacífico y destaca por sus dimensiones colosales: mide 14 metros de altura total y pesa cuatro toneladas.

La obra representa al pontífice con los brazos extendidos y un crucifijo sobre el pecho, en una postura concebida para transmitir un mensaje de bienvenida a los fieles. Su rostro incluye detalles tan precisos como el lunar característico del Papa en el lado izquierdo de la cara y cuenta con una cabeza de 1,30 metros de altura.

Medios locales informaron que pese a la magnitud del proyecto, la fabricación se completó en un tiempo récord de apenas 45 días, un plazo notablemente inferior a los cuatro meses que este tipo de trabajos suele demandar. La coordinación entre escultores, soldadores y especialistas estructurales fue clave para cumplir con los plazos previstos de instalación.

Los artistas peruanos Rafael Gutiérrez Quispe y David Wong Arana estuvieron a cargo del diseño y modelado de la pieza. Para lograr una estructura segura y manejable, el equipo empleó fibra de vidrio con acabados símil mármol, lo que permitió reducir drásticamente el peso final de la cabeza de dos toneladas iniciales a un rango de entre 100 y 200 kilos.

Cómo se desarrolló la logística y los trabajos nocturnos

El traslado del monumento constituyó un desafío logístico de gran magnitud que requirió la coordinación nocturna del 6 de noviembre. La estructura partió desde un taller ubicado en la localidad de Carabayllo dividida en dos grandes secciones transportadas en tráileres, atravesando distintas avenidas de Lima y el Callao durante la madrugada para evitar complicaciones en el tránsito habitual.

Una vez en el lugar de destino, ubicado al inicio de la Vía Costanera, se utilizó maquinaria pesada y grúas para ensamblar las piezas. Según informaron fuentes oficiales, la obra fue financiada mediante aportes privados y diseñada específicamente para resistir las condiciones climáticas adversas de la zona costera, como la corrosión marina y los fuertes vientos.

El traslado de la parte superior de la estatua (Foto: Sebastian Castaneda)

El emplazamiento de la estatua se eligió estratégicamente en el parque del Niño Gaelito, un espacio público que guarda una profunda carga emocional para la comunidad local. El predio recuerda a Jesús Gael Alejandro Rodríguez, un niño peruano de cuatro años que perdió la vida trágicamente en marzo de este año durante un incendio tras lograr poner a salvo a su hermana menor, Isabel.

El fuerte vínculo pastoral con la región

La decisión de erigir este monumento responde también al estrecho lazo histórico que une a Robert Francis Prevost con territorio peruano. Antes de asumir como sumo pontífice, desarrolló una dilatada trayectoria pastoral en el país sudamericano, destacándose como obispo de Chiclayo y desempeñándose como administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

La construcción e instalación culminó a los 45 días (Foto: Sebastian Castaneda)

La inauguración oficial de la escultura coincide con una creciente expectativa institucional y turística en la región. Se prevé una masiva afluencia de visitantes y peregrinos durante las próximas semanas en la costa peruana.

Las autoridades locales confiesan que el monumento no solo consolida el afecto de la feligresía hacia su figura, sino que revaloriza un espacio público destinado a mantener viva la memoria de un héroe local infantil.