Revelaron las pautas de vestimenta y seguridad para entrar a la carpa VIP de la misa del papa León XIV

El acceso restringido que rodeó la misa multitudinaria del papa León XIV en el Monumento a los Españoles, en el marco de su visita a Argentina, dejó de ser un rumor de pasillo para transformarse en un documento público, luego de que salieran a la luz los detalles de las tarjetas protocolares.

A partir del proyecto de resolución presentado en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación por el diputado Esteban Paulón, y según las publicaciones de los propios invitados en redes sociales, la polémica por la carpa VIP para el papa León XIV sumó más detalles.

De la mano de publicaciones de los participantes del evento se conoció cómo se estructuró ese espacio preferencial, cuáles fueron los requisitos de etiqueta exigidos y qué figuras de la política, la farándula y el empresariado ocuparon las primeras filas.

Qué decía la invitación a la carpa VIP para la misa del papa León XIV: dress code y requisitos de seguridad

El documento digital distribuido mediante códigos QR, difundido públicamente en redes sociales por Zulemita Menem tras la ceremonia, fijó parámetros explícitos de protocolo, seguridad y vestimenta para acceder a la carpa VIP para la misa del papa León XIV:

Yani, acompañé a mi padre durante sus diez años de presidencia y mi madre fue primera dama .Si hay algo que conocemos muy bien, es el protocolo. El negro es una tradición para determinadas audiencias formales con el Papa dentro del Vaticano , no una obligación universal. Hoy tuvimos el honor de asistir a un evento público, en un lugar abierto y colmado de fieles que acompañaron al Santo Padre, sin distinción de vestimenta ni colores. Estar ubicadas un poco más adelante no debería marcar la diferencia con el resto de los concurrentes. Al margen te aclaro, que la invitación no exigía ningún color en especial, pero por respeto algunas prendas ajustadas no deberían usarse, como asi tampoco mangas cortas. Mi madre y yo vestimos de beige, como en otros encuentros con Papas anteriores. Cuando correspondió vestir de negro, y el protocolo lo exigía lo hicimos. No confundamos desconocimiento con incumplimiento. Nosotras respetamos, antes de cuestionarlo, convendría informarte. Estaría bueno, que el privilegio que ambas tuvimos de estar un poco mas cerca del Papa, sirva para agradecer , en momentos donde la crítica no tiene lugar. @yanilatorre @Observador1079 — zulema menem (@zulemitamenem) November 9, 2026

Las pautas exigieron concurrir con pantalón largo, pollera o vestido por debajo de la rodilla, hombros completamente cubiertos y camisas o blusas con manga, prohibiendo de manera terminante escotes pronunciados o espaldas descubiertas.

El instructivo impidió el ingreso con pantalones cortos, minifaldas, musculosas, ojotas o indumentaria que exhibiera leyendas, logotipos o consignas de filiación partidaria, política, gremial o publicitaria.

Se solicitó a los acreditados concurrir con documento nacional de identidad físico, teléfono celular con batería completa, gorro o sombrero, protector solar y equipo de mate individual de uso optativo.

El acceso requirió atravesar escáneres electrónicos y detectores de metales, impidiendo portar armas, elementos cortopunzantes, pirotecnia, punteros láser, paraguas con punta metálica, computadoras portátiles, envases de vidrio y bebidas alcohólicas.

Famosos, empresarios y funcionarios: quiénes ingresaron a la carpa VIP para la misa del papa León XIV

La lista de personalidades que ocupó los livings climatizados y las butacas preferenciales, reconstruida por investigaciones de la agencia Noticias Argentinas (NA) y crónicas de los periodistas Eduardo Feinmann y Nacho Otero, abarcó a referentes de primer nivel:

Ocuparon las primeras filas Carolina «Pampita» Ardohain, Valeria Mazza junto a Alejandro Gravier, Florencia de la V con su esposo Pablo Goycochea, Yanina Latorre, Analía Franchín, la modelo Angie Landaburu y el modisto Gabriel Lage.

Además, concurrieron la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, la exvicepresidenta Gabriela Michetti, Zulemita Menem, Zulema Yoma, el diputado Diego Santilli junto a Analía Maiorana, los exjefes de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, Jorge Telerman y Aníbal Ibarra, el procurador bonaerense Julio Conte Grand y ministros del gabinete porteño como Fernán Quirós, Pablo Bereciartua y Gabino Tapia.

También, asistieron el ministro de la Corte Suprema Ricardo Lorenzetti y empresarios asociados al respaldo logístico de la gira.