Cuatro clásicos picantes y en simultáneo definen posiciones en el PreFederal de básquet

Gino Veronesi y Exequiel Sánchez, protagonistas de un clásico neuquino que se las trae. (Archivo Oscar Livera)

Pérfora ya es el mejor de la fase regular y nadie podrá sacarle el segundo puesto a Deportivo Roca, pero los demás puestos están por resolverse y por eso la última fecha del torneo PreFederal de básquet viene recargada. Encima, será la cuarta de los clásicos y de manera simultánea, en una definición en simultáneo, el miércoles 11 de noviembre a las 21:30.

Plaza Huincul, Neuquén, Villa Regina y Plottier tendrán una noche marcada por los derbys, en una competencia que fue muy emotiva a lo largo de la fase regular. El Verde y Roca se cortaron, pero la lucha desde el tercer al octavo puesto siempre estuvo picante. Ahora, no habrá margen y cerca de la medianoche se conocerán los cruces de play offs.

Con 15 fechas disputadas, Pérfora lidera con 27 puntos, el Narana es escolta con 25 y Centro Español es el otro equipo que tiene garantizada la localía para la postemporada, con 23. Pacífico, que suma 22, puede completar ese top 4, aún perdiendo el clásico con el Rojo, pero dependerá de otros resultados. Por eso, será una gran definción. El cuarteto de abajo lo conforman Atlético Regina, Club Plottier y Petrolero, con 21, mientras que Independiente cierra con 20.

Marco Roumec (Petrolero) y Valentín Bauducco (Pérfora) se reencontrarán en el Piti Claris. (Archivo Prensa Petrolero)

Los cruces de cuartos serán al mejor de tres partidos con modalidad 1-2 (arrancan en la cancha del peor ubicado) y los cuatro ganadores se asegurarán un lugar en la próxima edición de la Liga Federal de básquet. Después habrá más play offs para definir al campeón, pero también para determinar el descenso y el equipo que jugará el repechaje contra el segundo del Ascenso.

Precisamente, la B también tendrá un capítulo clave este miércoles recargado. A las 21 se verán las caras los escoltas Unión Alem Progresista (21) y Del Progreso (21); y Cinco Saltos (13) vs. Cipolletti (15); mientras que a las 21:30, el líder Biguá (22) visitará a Centenario (16).

El programa del miércoles 11 de noviembre

TODOS A LAS 21:30

Independiente vs. Pacífico, La Caldera de Neuquén

Pérfora vs. Petrolero Argentino, Oscar Piti Claris de Plaza Huincul

Club Plottier vs. Centro Español, El Histórico de Plottier

Atlético Regina vs. Deportivo Roca, La Calderita de Villa Regina

Se juega la 13 del Ascenso

A LAS 21

Unión Alem Progresista vs. Del Progreso, José Luis López de Arcaute de Allen

Cinco Saltos vs. Cipolletti, Boris Kocina de Cinco Saltos

A LAS 21:30

Centenario vs. Biguá, La Colonia