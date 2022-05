Flan casero: la tentación hecha postre

Ingredientes (8 porciones)

Para el flan:

– 1 litro de leche

– 6 huevos

– 4 yemas

– 250 g azúcar

– 1 cdita. esencia de vainilla

Para el caramelo:

– 200 g azúcar

– dulce de leche c/n para acompañar

Preparación

Para el caramelo: fundir el azúcar de a poco hasta formar el caramelo y volcar en un molde savarín de 24 cm de diámetro. Dejar enfriar.

Para el flan: Calentar la leche con la mitad del azúcar. Aparte, mezclar los huevos con las yemas y la otra mitad del azúcar. Agregar la leche de a poco sobre la mezcla anterior, mientras se mezcla con un batidor de mano. Saborizar con la esencia de vainilla. Verter la mezcla en el molde acaramelado.

Cocinar a baño de maría a 150 grados durante aproximadamente 40 minutos. El punto de cocción será el correcto cuando esté firme en los bordes y apenas se mueva en el centro de la mezcla. Dejar enfriar en el mismo baño de maría primero y luego en la heladera. Desmoldar y servir con dulce de leche.

En el caso de utilizar vaina de vainilla, poner 1⁄2 en la leche y calentar hasta el primer hervor para infusionar. Luego, continuar con el procedimiento.

Para desmoldar, si esta muy frío y vemos que no se mueve, poner el molde sobre la hornalla unos segundos para aflojar un poco el caramelo. El que tenga o no agujeritos depende del hervor del agua en la cocción. Temperatura fuerte y el agua hierve = agujeritos. No hierve, y es una cocción más suave y pareja = sin agujeritos. Eso ya es hoy en día, una cuestión de gustos.