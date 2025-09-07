Galletitas de limón sin harina ni azúcar: una opción rápida y saludable
Con esta versión libre de harinas tradicionales y sin azúcares añadidos, es posible disfrutar de un snack liviano, ideal para quienes siguen dietas bajas en carbohidratos, personas con diabetes o intolerancia al gluten.
Lista de Ingredientes
taza de almendras: 1
huevo grande: 1
jugo de limón: 2 cucharadas
ralladura de limón: 1
cucharadas de eritritol o stevia granulada (ajustar al gusto): 2 a 3 -a gusto-
cucharada de aceite de coco derretido (o manteca derretida): 1
cucharadita de polvo de hornear (opcional, para dar volumen): 1/2
sal: 1 pizca
Su preparación es muy sencilla: en menos de media hora se obtiene una tanda de galletitas con un sabor fresco y una textura suave, perfectas para acompañar un café o tener siempre a mano como colación. El secreto está en el equilibrio entre la harina de almendras, que aporta proteínas y grasas saludables, y el toque cítrico del limón que las hace irresistibles.
Además, se trata de una receta versátil: podés ajustar la cantidad de endulzante a tu gusto, elegir entre aceite de coco o manteca y hasta experimentar con harina de coco como variante. Una vez listas, se conservan bien durante varios días y también pueden congelarse, lo que las convierte en un recurso práctico para cualquier momento de la semana.
Paso a paso
- Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una bandeja con papel manteca o una lámina de silicona.
- En un bol, combinar la harina de almendras con el endulzante, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la pizca de sal.
- Incorporar el huevo, el jugo de limón y el aceite de coco. Mezclar hasta lograr una masa homogénea.
- Si la mezcla resulta demasiado blanda, refrigerarla 10 minutos para que sea más fácil manipularla.
- Formar bolitas pequeñas con las manos, colocarlas sobre la bandeja y aplastarlas suavemente para darles forma.
- Hornear entre 8 y 10 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse.
- Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla. Al enfriarse, toman mejor consistencia.
Rinde y conservación
Con estas cantidades se obtienen entre 12 y 15 galletitas pequeñas, lo que equivale a unas 4 o 5 porciones. Una vez frías, pueden guardarse en un frasco hermético a temperatura ambiente hasta 5 días, en heladera por una semana o freezarse hasta por dos meses.
