Galletitas de limón sin harina ni azúcar: una opción rápida y saludable

Lista de Ingredientes taza de almendras: 1 huevo grande: 1 jugo de limón: 2 cucharadas ralladura de limón: 1 cucharadas de eritritol o stevia granulada (ajustar al gusto): 2 a 3 -a gusto- cucharada de aceite de coco derretido (o manteca derretida): 1 cucharadita de polvo de hornear (opcional, para dar volumen): 1/2 sal: 1 pizca

Su preparación es muy sencilla: en menos de media hora se obtiene una tanda de galletitas con un sabor fresco y una textura suave, perfectas para acompañar un café o tener siempre a mano como colación. El secreto está en el equilibrio entre la harina de almendras, que aporta proteínas y grasas saludables, y el toque cítrico del limón que las hace irresistibles.

Además, se trata de una receta versátil: podés ajustar la cantidad de endulzante a tu gusto, elegir entre aceite de coco o manteca y hasta experimentar con harina de coco como variante. Una vez listas, se conservan bien durante varios días y también pueden congelarse, lo que las convierte en un recurso práctico para cualquier momento de la semana.

Paso a paso

Precalentar el horno a 180 °C y cubrir una bandeja con papel manteca o una lámina de silicona. En un bol, combinar la harina de almendras con el endulzante, la ralladura de limón, el polvo de hornear y la pizca de sal. Incorporar el huevo, el jugo de limón y el aceite de coco. Mezclar hasta lograr una masa homogénea. Si la mezcla resulta demasiado blanda, refrigerarla 10 minutos para que sea más fácil manipularla. Formar bolitas pequeñas con las manos, colocarlas sobre la bandeja y aplastarlas suavemente para darles forma. Hornear entre 8 y 10 minutos, hasta que los bordes comiencen a dorarse. Retirar y dejar enfriar sobre una rejilla. Al enfriarse, toman mejor consistencia.

Rinde y conservación

Con estas cantidades se obtienen entre 12 y 15 galletitas pequeñas, lo que equivale a unas 4 o 5 porciones. Una vez frías, pueden guardarse en un frasco hermético a temperatura ambiente hasta 5 días, en heladera por una semana o freezarse hasta por dos meses.