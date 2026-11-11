La espectacular casa del Chino Darín y Úrsula Corberó: diseño romántico, ventanales gigantes y un jardín de ensueño

Úrsula Corberó y el Chino Darín estrenaron una nueva casa en las afueras de Madrid, una propiedad de aproximadamente 600 metros cuadrados construidos sobre un terreno de 1.000 metros cuadrados, donde la arquitectura contemporánea convive con detalles románticos, materiales naturales y una decoración cuidadosamente seleccionada.

Según informó el medio español Vanitatis, la actriz adquirió el terreno en 2020, luego del éxito internacional de La casa de papel. La propiedad, que cuenta con jardín y piscina, fue concebida como un refugio familiar alejado del movimiento de la ciudad. Las imágenes compartidas permiten descubrir una vivienda donde el blanco, la madera, las formas curvas y la luz natural construyen una estética serena, elegante y sin excesos.

Arquitectura de líneas curvas, arcos y grandes ventanales

Uno de los aspectos más interesantes de la vivienda es su arquitectura, que combina líneas contemporáneas con recursos clásicos reinterpretados.

Las paredes blancas, los arcos interiores y las aberturas de formas redondeadas aportan suavidad a los ambientes. En una de las imágenes se observa un pasaje interior con arco de medio punto, un elemento arquitectónico que rompe con la rigidez de las líneas rectas y genera una transición elegante entre los espacios.

En el exterior, una construcción de fachada blanca presenta una ventana circular de gran tamaño, enmarcada por una moldura que refuerza su carácter escultórico. Este recurso, conocido en arquitectura como óculo, aporta personalidad y se convierte en uno de los detalles más singulares del conjunto.

Otro de los protagonistas es un gran ventanal con perfilería negra y divisiones geométricas, que contrasta con la claridad de las paredes y enmarca las vistas hacia el jardín.

La elección de estas aberturas permite que la vegetación exterior se integre visualmente con los interiores, una de las principales tendencias de la arquitectura residencial contemporánea.

Una decoración minimalista, pero cálida: blanco, madera y piezas especiales

La decoración apuesta por una paleta neutra dominada por blancos, cremas y tonos naturales, con pequeños acentos oscuros y dorados.

Lejos de resultar fría, la combinación incorpora textiles suaves, muebles de madera y objetos decorativos de formas orgánicas.

En el living se destaca un sofá blanco de líneas rectas y proporciones generosas, acompañado por almohadones claros y una lámpara de pie negra, de brazo largo y diseño estilizado.

Frente al sillón aparece un mueble bajo de madera oscura, que introduce contraste y aporta una sensación de equilibrio visual.

La propuesta responde a una estética cercana al minimalismo cálido, una corriente que busca reducir los elementos decorativos sin renunciar al confort ni a la personalidad de los espacios.

Objetos de diseño: piezas escultóricas, metal dorado y juegos de luz

Los objetos decorativos también tienen un lugar importante en la casa.

En una de las fotografías se observa una mesa de madera rústica de textura marcada, sobre la que descansan varias piezas metálicas doradas de formas estilizadas.

Se trata de objetos que recuerdan a antiguos candeleros, reinterpretados mediante líneas curvas, estructuras delgadas y terminaciones brillantes.

El contraste entre la madera de aspecto envejecido y el metal dorado crea una composición sofisticada, donde materiales de distintas épocas dialogan sin competir.

La iluminación natural suma otro recurso decorativo. Las fotografías muestran cómo los rayos del sol proyectan sombras de plantas y objetos sobre las paredes blancas, generando composiciones que cambian a lo largo del día.

Incluso una puerta lisa se transforma visualmente gracias a un círculo de luz y a las siluetas que aparecen sobre su superficie.

Este tratamiento de la luz revela una de las claves del proyecto: la arquitectura no necesita estar recargada para generar ambientes con identidad.

El dormitorio: textiles bordados, muebles integrados y detalles románticos

El dormitorio mantiene la misma estética serena que caracteriza al resto de la propiedad.

La cama, de grandes dimensiones, está vestida con ropa de cama blanca decorada con líneas onduladas en negro y bordados circulares en tonos dorados.

Los almohadones repiten estos motivos geométricos, creando una composición delicada que aporta movimiento sin alterar la armonía cromática.

La elección de estos textiles introduce un guiño artístico y contemporáneo dentro de un espacio dominado por los tonos neutros.

También se observan armarios empotrados blancos, de puertas lisas y altura casi completa, una solución que permite optimizar el almacenamiento y mantener una apariencia visual ordenada.

La habitación incorpora además una biblioteca de estantes abiertos, una pequeña mesa auxiliar de madera y una lámpara de luz cálida que aporta intimidad.

Las cortinas largas y claras refuerzan la sensación de amplitud y suavizan la entrada de luz natural.

Un jardín con flores, macetas de terracota y espacios para disfrutar del exterior

El jardín es uno de los grandes atractivos de la vivienda y ocupa un lugar central en su propuesta arquitectónica.

Las fotografías muestran árboles de flores rosadas, plantas trepadoras, arbustos y una selección de especies ornamentales que aportan diferentes alturas, texturas y tonalidades.

En uno de los sectores exteriores aparece una estructura blanca de vigas abiertas, similar a una pérgola, que acompaña el crecimiento de la vegetación y genera un interesante juego de sombras.

También se destacan las macetas de terracota de distintos tamaños, distribuidas junto a las aberturas y los muros blancos.

Este recurso aporta calidez y refuerza una estética de inspiración mediterránea, donde la vegetación forma parte del diseño arquitectónico.

Los cerramientos claros y las plantas que rodean los espacios exteriores contribuyen a crear una atmósfera de privacidad.

La conexión entre el interior y el exterior, una de las claves de la casa

Uno de los rincones más atractivos es el sector donde un gran ventanal de perfilería negra permite contemplar el jardín desde el interior.

Allí, un equipo de pilates de líneas claras se ubica frente a la abertura, aprovechando la iluminación natural y las vistas hacia la vegetación.

En otro ambiente, una puerta vidriada de marco blanco, acompañada por cortinas livianas, conecta visualmente el interior con un patio verde.

La presencia de muebles de madera y textiles claros refuerza la sensación de tranquilidad.

Estas decisiones muestran una vivienda donde el jardín no funciona únicamente como un espacio exterior, sino como una extensión visual de los ambientes interiores.

Una casa que combina romanticismo, minimalismo y naturaleza

La nueva residencia del Chino Darín y Úrsula Corberó reúne varios recursos que marcan las tendencias actuales del diseño residencial: minimalismo cálido, materiales naturales, formas curvas, iluminación protagonista y conexión con el paisaje.

Los detalles arquitectónicos, como los arcos y la ventana circular, aportan una identidad propia, mientras que los muebles de líneas simples y los objetos cuidadosamente seleccionados evitan la saturación visual.

La madera, los textiles bordados, las piezas metálicas y la vegetación terminan de construir una atmósfera que combina sofisticación con comodidad.

Más allá de sus dimensiones y de su ubicación en las afueras de Madrid, el verdadero atractivo de la casa está en la manera en que integra arquitectura, decoración y naturaleza para crear espacios luminosos, serenos y personales.