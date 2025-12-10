Fin de año 2025: Navidad cae jueves, pero ¿hay feriado puente y fin de semana largo?
La Ley 27.399 sepulta el fin de semana largo y define el cobro doble para quienes deban trabajar el 25 de diciembre
El calendario 2025 confirmó un impacto directo para la planificación de fin de año: la Navidad cae un jueves 25 de diciembre, y esta ubicación a mitad de semana tiene una consecuencia inevitable: no habrá fin de semana largo extendido. La rigidez de la normativa nacional impide cualquier traslado o «puente» que permita agregar un día extra de descanso.
La festividad, una de las más importantes del año, es un feriado nacional inamovible. Esto significa que debe respetarse el día exacto en que cae, a diferencia de otras fechas que sí pueden ser movidas para fomentar el turismo.
La Navidad se encuentra en la categoría más estricta:
- Categoría: Feriado Nacional Inamovible.
- Consecuencia: Prohibición absoluta de traslado, sin importar el día de la semana.
- Días Siguientes: El viernes 26 y el sábado 27 de diciembre serán días laborables o de descanso normal, según la actividad de cada trabajador.
La víspera de Navidad: ¿qué pasa el miércoles 24?
La Víspera de Navidad, el miércoles 24 de diciembre, no está incluida como feriado nacional ni día no laborable en la legislación.
Sin embargo, en esta jornada la actividad suele reducirse considerablemente.
- No es Feriado: El 24 de diciembre es un día de trabajo normal.
- Horarios Reducidos: Es la fecha en que tradicionalmente los gobiernos provinciales y nacionales suelen decretar asueto administrativo a partir del mediodía.
- Comercio: La mayoría de los comercios y servicios limitan su atención a la mañana o las primeras horas de la tarde para facilitar la cena de Nochebuena.
