Fin de año 2025: Navidad cae jueves, pero ¿hay feriado puente y fin de semana largo?

El calendario 2025 confirmó un impacto directo para la planificación de fin de año: la Navidad cae un jueves 25 de diciembre, y esta ubicación a mitad de semana tiene una consecuencia inevitable: no habrá fin de semana largo extendido. La rigidez de la normativa nacional impide cualquier traslado o «puente» que permita agregar un día extra de descanso.

La festividad, una de las más importantes del año, es un feriado nacional inamovible. Esto significa que debe respetarse el día exacto en que cae, a diferencia de otras fechas que sí pueden ser movidas para fomentar el turismo.

La Navidad se encuentra en la categoría más estricta:

Categoría: Feriado Nacional Inamovible.

Feriado Nacional Inamovible. Consecuencia: Prohibición absoluta de traslado, sin importar el día de la semana.

Prohibición absoluta de traslado, sin importar el día de la semana. Días Siguientes: El viernes 26 y el sábado 27 de diciembre serán días laborables o de descanso normal, según la actividad de cada trabajador.

La víspera de Navidad: ¿qué pasa el miércoles 24?

La Víspera de Navidad, el miércoles 24 de diciembre, no está incluida como feriado nacional ni día no laborable en la legislación.

Sin embargo, en esta jornada la actividad suele reducirse considerablemente.