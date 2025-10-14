La receta fácil del día: pastel de zucchinis
Simple y con elementos que tenemos a la mano. Esta sugerencia es de @matias_alejandroal.
Lista de Ingredientes
zucchinis: 3
carne picada: 500 gr
cebolla: 1/2
ajo: 1 diente
sal y pimienta: a gusto
huevos: 4
pan rallado: 1/2 taza
queso parmesano rallado: c/n
queso cremoso (opcional): c/n
aceite de oliva: c/n
Preparación
1. Cocinar el zucchini en rodajas, a partir de agua fría por unos 20 minutos o hasta que esté blando y suave. Descartar todo el líquido y reservar.
2. Poner la cebolla cortada en una sartén con aceite de oliva y cocinar por unos 5-6 minutos o hasta que esté suave y levemente dorada. Añadir el ajo rallado y cocinar 1 minuto más. Incorporar la carne y mezclar por un par de minutos, hasta que esté cocida. Salpimentar.
3. Añadir la preparación sobre el zucchini y aplastar para incorporar muy bien ambos ingredientes. Agregar los huevos junto con el pan rallado y rectificar sabor con sal y pimienta.
4. En una fuente para horno poner una primera capa de la preparación, de forma opcional poner una capa delgada de queso mantecoso. Cubrir con la preparación de zucchini restante.
5. Coronar con queso parmesano rallado y hornear, en horno pre calentado, a 200º C hasta gratinar.
