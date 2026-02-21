La zona de fuegos y foodtrucks de la Fiesta de la Manzana propone un amplio paseo de sabores para todos los gustos

Arranca la segunda jornada de la Fiesta Nacional de la Manzana 2026 y quienes todavía no la visitaron no se pueden perder las propuestas que hay, tanto para disfrutar en materia de espectáculos como la oferta gastronómica variadísima que van a encontrar en todo el recorrido del predio.

Los foodtrucks proponen desde wafles, pizzas, hamburguesas, choripanes, lomitos, papas fritas entre otros con precios que resultaban bastante accesibles ya que mucho ofrecen promociones. En cuanto a las bebidas se puede conseguir desde botellas de agua, hasta gaseosas de todos los gustos, fernet, cervezas artesanales, en todas sus variedades, de la región para deleite de los fanáticos.



Pero una parada más que interesante es la zona de fuegos. Kilos y kilos de carne dispuestos en parrillas y asadores cocinándose a fuego lento bajo la atenta mirada de quienes esperan por una porción jugosa de proteína. Chorizos, bondiolas, hamburguesas y vacío son algunos de los cortes y productos que se pueden conseguir por precios módicos.