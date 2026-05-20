Aumentó el número de intoxicados por monóxido de carbono en el país: cuáles son las zonas más afectadas

Las intoxicaciones por monóxido de carbono aumentaron en Argentina y encendieron la preocupación de las autoridades sanitarias. Según datos oficiales, en las últimas semanas se notificaron 133 nuevos casos en todo el país, mientras que el total acumulado en lo que va del año llegó a 263.

Los datos se desprenden de un informe realizado por el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud (SNVS) que relevó casos de personas afectadas por monóxido de carbono en sus domicilios o espacios cerrados con sistemas de calefacción y cocina sin las medidas necesarias o en mantenimiento.

Un índice que crece y preocupa desde hace cinco años

El informe oficial indicó que el índice epidémico acumulado alcanzó el 2,2 y que el incremento se produjo principalmente en las regiones Centro y Cuyo. Las jurisdicciones más afectadas son CABA y la Provincia de Buenos Aires, además de Entre Ríos y Mendoza, donde los registros superaron entre cuatro y ocho veces los valores esperados para esta época del año.

Las autoridades señalaron además que el crecimiento de casos se mantiene de forma sostenida desde 2021. En la semana epidemiológica 17 de aquel año se habían informado apenas 67 intoxicaciones por monóxido de carbono, una cifra considerablemente menor a la actual.

De acuerdo con el Boletín Epidemiológico Nacional, las regiones Centro-Sur, Mendoza y algunas zonas del Noroeste del país son las que presentan los mayores incrementos. En el Noreste argentino la escasez de datos dificulta un análisis más preciso sobre la situación sanitaria.

Recomendaciones para prevenir una pérdida de gas

El monóxido de carbono es un gas altamente tóxico, inodoro e incoloro. Es conocido como el “enemigo invisible”, ya que puede provocar intoxicaciones graves sin ser detectado.

La mayoría de los casos de personas intoxicadas por el gas ocurre por fallas o falta de mantenimiento en estufas, calefones y otros artefactos de calefacción, especialmente en ambientes cerrados y mal ventilados.

Entre las principales recomendaciones para prevenir intoxicaciones, las autoridades aconsejaron: mantener una ventilación adecuada en los ambientes, controlar periódicamente los artefactos de gas, verificar que las llamas sean siempre de color azul y evitar el uso de hornallas y hornos para calefaccionar los hogares.

Desde el sistema sanitario destacaron que las mejoras implementadas en los mecanismos de vigilancia permitieron ampliar la detección y el registro de casos. Además, remarcaron que la prevención y la difusión de medidas de cuidado son fundamentales durante los meses de bajas temperaturas, cuando aumenta el uso de calefacción en viviendas y espacios cerrados.

Con información de NA