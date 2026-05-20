Furor por las figuritas: organizan en Viedma una gran jornada para completar el álbum del Mundial

La pasión por completar el álbum del Mundial llegará al Predio Fioravanti Ruggeri. Imagen ilustrativa.

La ciudad de Viedma se prepara para una tarde a puro fútbol, juegos y entretenimiento con «La Previa del Mundial«, una propuesta pensada para que chicos, chicas y familias compartan el clásico intercambio de figuritas y vivan el clima mundialista en comunidad.

La actividad será organizada por Lotería de Río Negro junto a la Municipalidad de Viedma y se realizará el próximo 7 de junio, de 14 a 17, en el Predio Fioravanti Ruggeri, con entrada libre y gratuita.

Bajo el lema «Prepará tus figus para cambiarlas y completar tu álbum», el evento contará con diferentes espacios temáticos y propuestas recreativas pensadas para todas las edades.

Entre las actividades anunciadas habrá campeonato de penales, inflables, maquillaje artístico, juegos y actividades deportivas.

Habrá sorteos, premios y actividades para vivir una tarde a puro Mundial

Además, durante toda la jornada se realizarán sorteos, habrá premios y distintas sorpresas para quienes se acerquen a participar de esta verdadera fiesta del deporte y la recreación.

Desde la organización destacaron que «La Previa del Mundial» busca promover el encuentro y la integración entre las familias viedmenses, generando un espacio de participación y diversión alrededor de una tradición que atraviesa generaciones cada vez que llega una Copa del Mundo.