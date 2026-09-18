SUSCRIBITE Diario papel
Yo Como

Macarrones con queso: una receta cremosa y fácil para hacer en casa

Cremosos por dentro, dorados y gratinados por arriba, estos macarrones con queso son una receta fácil y rendidora.

Redacción

Por Redacción

Macarrones con queso al horno. Foto ilustrativa.

Macarrones con queso al horno. Foto ilustrativa.

Los clásicos macarrones con queso son una de esas recetas simples, reconfortantes y rendidoras que se pueden preparar con pocos ingredientes. La pasta se combina con una salsa cremosa de queso y se termina al horno para lograr una superficie dorada y gratinada.

Ingredientes

  • 400 g de macarrones
  • 40 g de manteca
  • 40 g de harina
  • 500 ml de leche
  • 250 g de queso cheddar
  • 100 g de queso mozzarella
  • Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
  • 50 g de queso rallado para gratinar

Paso a paso

  1. Cocinar la pasta. Hervir los macarrones en abundante agua con sal y cocinarlos hasta que estén al dente. Escurrir y reservar.
  2. Preparar la salsa. Derretir la manteca en una cacerola. Agregar la harina y mezclar durante un minuto para formar un roux.
  3. Incorporar la leche. Agregar la leche de a poco, mientras se mezcla constantemente con un batidor para evitar grumos. Cocinar hasta que la salsa espese.
  4. Sumar el queso. Retirar del fuego y agregar el cheddar y la mozzarella. Mezclar hasta que se derritan por completo. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
  5. Unir con los macarrones. Incorporar la pasta a la salsa y mezclar bien hasta que quede completamente cubierta.
  6. Gratinar. Pasar la preparación a una fuente para horno, cubrir con queso rallado y llevar a horno fuerte durante unos 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
  7. Servir. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que la salsa se asiente y los macarrones mantengan su textura cremosa.

Una receta sencilla, ideal para preparar en pocos pasos y llevar directo a la mesa cuando se busca un plato casero, abundante y reconfortante.


Temas

Cómo hacer

pastas

quesos

Receta fácil

Los clásicos macarrones con queso son una de esas recetas simples, reconfortantes y rendidoras que se pueden preparar con pocos ingredientes. La pasta se combina con una salsa cremosa de queso y se termina al horno para lograr una superficie dorada y gratinada.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Comentarios

Últimas Noticias

Las más leídas

Río Negro

Neuquén