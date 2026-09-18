Macarrones con queso: una receta cremosa y fácil para hacer en casa
Cremosos por dentro, dorados y gratinados por arriba, estos macarrones con queso son una receta fácil y rendidora.
Los clásicos macarrones con queso son una de esas recetas simples, reconfortantes y rendidoras que se pueden preparar con pocos ingredientes. La pasta se combina con una salsa cremosa de queso y se termina al horno para lograr una superficie dorada y gratinada.
Ingredientes
- 400 g de macarrones
- 40 g de manteca
- 40 g de harina
- 500 ml de leche
- 250 g de queso cheddar
- 100 g de queso mozzarella
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- 50 g de queso rallado para gratinar
Paso a paso
- Cocinar la pasta. Hervir los macarrones en abundante agua con sal y cocinarlos hasta que estén al dente. Escurrir y reservar.
- Preparar la salsa. Derretir la manteca en una cacerola. Agregar la harina y mezclar durante un minuto para formar un roux.
- Incorporar la leche. Agregar la leche de a poco, mientras se mezcla constantemente con un batidor para evitar grumos. Cocinar hasta que la salsa espese.
- Sumar el queso. Retirar del fuego y agregar el cheddar y la mozzarella. Mezclar hasta que se derritan por completo. Condimentar con sal, pimienta y una pizca de nuez moscada.
- Unir con los macarrones. Incorporar la pasta a la salsa y mezclar bien hasta que quede completamente cubierta.
- Gratinar. Pasar la preparación a una fuente para horno, cubrir con queso rallado y llevar a horno fuerte durante unos 10 minutos, hasta que la superficie quede dorada.
- Servir. Dejar reposar unos minutos antes de servir para que la salsa se asiente y los macarrones mantengan su textura cremosa.
Una receta sencilla, ideal para preparar en pocos pasos y llevar directo a la mesa cuando se busca un plato casero, abundante y reconfortante.
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