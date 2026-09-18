El riesgo país volvió a subir y el dólar cerró la semana en alza

El riesgo país volvió a subir este viernes y alcanzó los 524 puntos básicos, el nivel más alto desde el 20 de agosto. El indicador elaborado por JP Morgan aumentó 9 unidades, equivalente a una suba del 1,7%, y marcó además un nuevo máximo para septiembre.

Subió el riesgo país y el dólar terminó la semana en alza

El avance se produjo en una jornada negativa para los bonos soberanos argentinos, tanto Bonar como Globales, con pérdidas de hasta 1% en el caso del AL35D. La dinámica del mercado también estuvo condicionada por la decisión de la Reserva Federal de Estados Unidos de elevar en 25 puntos básicos su tasa de referencia, hasta un rango de entre 3,75% y 4%.

En el mercado cambiario, el dólar mayorista cerró en $1.514,50, con una suba de $4,50 respecto del jueves. En la semana acumuló un incremento de $6, equivalente al 0,4%, y quedó 25,7% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecido en $1.903,50.

En el segmento minorista, el dólar oficial terminó a $1.535 para la venta en el Banco Nación, mientras que el blue cerró en $1.550. El dólar MEP operó en $1.535,80 y el contado con liquidación (CCL) en $1.583,51, con una baja de 0,7%.

En futuros, el contrato a diciembre se ubicó en $1.605, en línea con la proyección oficial de $1.600 para el cierre de 2026.

Con información de NA