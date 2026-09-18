Una base, cuatro comidas: la receta para resolver los almuerzos de la semana

Cocinar una sola vez y tener cuatro almuerzos diferentes para llevar al trabajo es una alternativa práctica para organizar la semana. La propuesta parte de una preparación base de arroz, pollo y verduras que después se divide y se transforma en cuatro platos distintos.

La clave está en cocinar los ingredientes una sola vez y reservar una parte de la preparación para cada comida. Con algunos ingredientes extra y diferentes formas de cocción, el resultado cambia por completo.

Ingredientes para la base

2 pechugas de pollo

2 tazas de arroz

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón

1 taza de arvejas

4 tazas de caldo o agua

2 cucharadas de aceite

Sal y pimienta

Condimentos a gusto

Paso a paso de la base

Cortar el pollo en cubos pequeños y dorarlo en una sartén o cacerola con el aceite. Agregar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados. Cocinar durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse. Incorporar el arroz y mezclar para integrar todos los ingredientes. Agregar el caldo o agua, condimentar y cocinar hasta que el arroz esté listo. Incorporar las arvejas durante los últimos minutos de cocción. Dejar enfriar y dividir la preparación en cuatro porciones.

Cuatro comidas diferentes

1. Arroz salteado con huevo

Saltear una de las porciones en una sartén caliente, agregar un huevo y mezclar hasta que esté cocido. Para terminar, sumar salsa de soja y cebolla de verdeo.

2. Wrap de pollo y arroz

Calentar una tortilla de trigo, colocar una porción de la preparación en el centro y sumar queso, hojas verdes y una salsa a elección. Enrollar y dorar unos minutos en la sartén.

3. Croquetas de arroz y pollo

Mezclar una porción con un huevo y un poco de queso rallado. Formar pequeñas croquetas, pasarlas por pan rallado y cocinarlas en horno o freidora de aire hasta que estén doradas.

4. Arroz gratinado

Colocar la última porción en una fuente para horno, cubrir con queso y llevar a horno fuerte durante unos minutos, hasta que el queso quede gratinado.

Así, una misma preparación se convierte en cuatro almuerzos diferentes, sin tener que cocinar un plato nuevo cada día.