Una base, cuatro comidas: la receta para resolver los almuerzos de la semana
Con una sola preparación de arroz con pollo y verduras podés resolver cuatro almuerzos distintos para la semana. Paso a paso, ideas para transformar la misma base y ahorrar tiempo en la cocina sin repetir el mismo plato.
Cocinar una sola vez y tener cuatro almuerzos diferentes para llevar al trabajo es una alternativa práctica para organizar la semana. La propuesta parte de una preparación base de arroz, pollo y verduras que después se divide y se transforma en cuatro platos distintos.
La clave está en cocinar los ingredientes una sola vez y reservar una parte de la preparación para cada comida. Con algunos ingredientes extra y diferentes formas de cocción, el resultado cambia por completo.
Ingredientes para la base
- 2 pechugas de pollo
- 2 tazas de arroz
- 1 cebolla
- 1 zanahoria
- 1 morrón
- 1 taza de arvejas
- 4 tazas de caldo o agua
- 2 cucharadas de aceite
- Sal y pimienta
- Condimentos a gusto
Paso a paso de la base
- Cortar el pollo en cubos pequeños y dorarlo en una sartén o cacerola con el aceite.
- Agregar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados. Cocinar durante unos minutos hasta que las verduras comiencen a ablandarse.
- Incorporar el arroz y mezclar para integrar todos los ingredientes.
- Agregar el caldo o agua, condimentar y cocinar hasta que el arroz esté listo.
- Incorporar las arvejas durante los últimos minutos de cocción.
- Dejar enfriar y dividir la preparación en cuatro porciones.
Cuatro comidas diferentes
1. Arroz salteado con huevo
Saltear una de las porciones en una sartén caliente, agregar un huevo y mezclar hasta que esté cocido. Para terminar, sumar salsa de soja y cebolla de verdeo.
2. Wrap de pollo y arroz
Calentar una tortilla de trigo, colocar una porción de la preparación en el centro y sumar queso, hojas verdes y una salsa a elección. Enrollar y dorar unos minutos en la sartén.
3. Croquetas de arroz y pollo
Mezclar una porción con un huevo y un poco de queso rallado. Formar pequeñas croquetas, pasarlas por pan rallado y cocinarlas en horno o freidora de aire hasta que estén doradas.
4. Arroz gratinado
Colocar la última porción en una fuente para horno, cubrir con queso y llevar a horno fuerte durante unos minutos, hasta que el queso quede gratinado.
Así, una misma preparación se convierte en cuatro almuerzos diferentes, sin tener que cocinar un plato nuevo cada día.
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