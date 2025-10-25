Más cerca del Festival Yo Como: 29 y 30 de noviembre, en bodega Humberto Canale

El Festival gastronómico Yo Como tiene su identidad.

Y una vez más, el 29 y 30 de noviembre próximo, en los viñedos y bodega Humberto Canale, este evento revalidará su título.

Esta vez la producción será la estrella.

Hasta hace muy poco el relato y la experiencia gastronómica pasaba por las cocinas, los menús y los chef como celebridades. Ahora, apuntan los especialistas y protagonistas del sector, la mirada se enfoca en el origen, la tierra y quienes la trabajan. “Hay una resignificación del rol del productor de alimentos en nuestra sociedad”, se insiste.

Es esta tendencia, justamente, la que inspira esta nueva edición del Festival Yo Como, organizado por editorial “Río Negro”.

El festival Yo Como vuelve este noviembre próximo más revitalizado que nunca.

La producción, la estrella del evento



“Además de la variedad de propuestas creativas y de cuidadosa elaboración a la que cocinero/as de toda la región nos tienen acostumbrados desde siempre habrá una amplia oferta y de altísima calidad de productos con que cuenta nuestra región”, adelanta Juan Solorza, chef, uno de los principales curadores gastronómicos de la región y parte del equipo que diseña y produce este festival.

“Quienes con el trabajo de sus manos, conocimientos e historias desde el inicio al nacimiento y posterior comercialización serán los encargados de describir como nadie sus productos a quienes asistan al evento, en la bodega Humberto Canale. Estarán apoyados y acompañados en todo momento por importantes cocineros/cocineras y bartenders regionales conocedores del tema y encargados de comunicar a través del arte culinario”, agrega Solorza.

“Muestra de ello es que Yo Como vuelve a la bodega Humberto Canale, una de las más tradicionales e importantes bodegas productoras de la zona quienes además de sus excelentes vinos son grandes protagonistas en la producción de peras y manzanas”, acota.

Los cocinero/as de Río Negro y Neuquén impartirán clases magistrales junto a distintos productores, además de invitados nacionales.

Opciones para todos los gustos: esta es la idea que ofrecerán todos los foodtrucks presentes.

El Gran Mercado, sector vital del festival



El Gran Mercado será parte central del festival: es un amplio espacio donde la estrella es el producto y de la mano del mismo productor llegará directamente a quienes lo consumen.

Todo converge a deslumbrar al público de Río Negro, Neuquén y de toda la Argentina que quieran visitarnos con los mejores protagonistas de la gastronomía y la producción para descubrir nuevos sabores, disfrutar una salida distinta entre foodtrucks, stands, mercado, área de fuegos y viñedos, entre otras opciones.

La música, el paisaje, las actividades al aire libre, las ollas en las cocinas, los fuegos, los recorridos por la bodega, entre otras opciones, asegurarán una experiencia inolvidable tanto para curiosos como para los más exigentes sibaritas. Para ir en familia y amigos.

Los principales cocineros y cocineras de la región tendrán su espacio en el Festival Yo Como 2025.

Lo nuevo, lo original, lo que es tendencia



Habrá degustaciones y promoción de productos de emprendedores: lo que es tendencia, nuevo y original estará en este festival. Los bartenders, los y las chefs convocados, además de ser conocidos y destacados, serán los perfectos anfitriones del encuentro.

Todos han forjado su propia identidad culinaria a fuerza de ingredientes, combinaciones y trabajo profesional constante. Cada uno tendrá su lugar, que compartirá por momentos con otros colegas, para compartir lo que ya han empezado a idear hasta en los mínimos detalles.

Cabe recordar que la bodega se ubica a 8 km de General Roca, Río Negro. Aquí los viñedos ocupan 160 hectáreas de excelentes y añosas vides. Fundada en 1909, Humberto Canale tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la vitivinicultura patagónica. Produce 1,5 millones de botellas al año (más de un millón de litros) y emplea alrededor de 400 personas durante la etapa de la vendimia. En sus viñedos predominan las espalderas, ideales para uvas de calidad.

La cita, el fin de semana del 29 y 30 de noviembre, en la bodega Humberto Canale.

El placer del buen vino en los viñedos de Humberto Canale, el escenario del Festival Yo Como 2025.

Mails para interesados en participar en el festival:



Productores y emprendedores:

emprendedores.yocomo@rionegro.com.ar



Food trucks de comida y bebida: gastronomia.yocomo@rionegro.com.ar



Patrocinadores:

publicidad@rionegro.com.ar



Whatsapp 2996556598