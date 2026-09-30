Tarta de atún casera con un toque de dulzor que sorprende

Lista de Ingredientes PARA LA MASA: -- harina 0000: 500 gr sal: 5 gr polvo de hornear: 10 gr leche: 120 gr huevos: 2 aceite de oliva o girasol: 120 gr PARA EL RELLENO: -- cebollas chicas: 3 morrón verde: 1 morrón rojo: 1 tomates: 2 aceite de oliva: 50 gr puré de tomate: 75 gr huevos duros: 3 atún: 360 gr sal, pimienta, pimentón, orégano seco y perejil: a gusto

Preparación

Se arranca con la elaboración de la masa mezclando todos los ingredientes. Se amasa 10 minutos. La preparación va a la heladera una hora, luego se divide, estira y se arma la tarta.

Para el relleno, cortar la cebolla en juliana y poner a rehogar. Después se incorpora el morrón y por último, el tomate. Siempre con aceite de oliva y condimentado con sal de a poco.

Cuando las verduras están listas, calcular 20 minutos a fuego fuerte, condimentar y agregar el puré de tomate. Dejarlo que cocine 3 minutos hasta que seque un poco.

Una vez fuera del fuego agregar el atún ya escurrido. Dejar que enfríe el relleno y armar la tarta. Terminar pintando con huevo y azúcar por encima. Horno precalentado medio a alto por 30 minutos y listo.