Tarta de atún casera con un toque de dulzor que sorprende
@cookvanoyen le pone su impronta a esta receta casi universal. ¿Ya la probaste?
Tarta de atún casera con un toque de dulzor que sorprende
@cookvanoyen le pone su impronta a esta receta casi universal. ¿Ya la probaste?
Lista de Ingredientes
PARA LA MASA: --
harina 0000: 500 gr
sal: 5 gr
polvo de hornear: 10 gr
leche: 120 gr
huevos: 2
aceite de oliva o girasol: 120 gr
PARA EL RELLENO: --
cebollas chicas: 3
morrón verde: 1
morrón rojo: 1
tomates: 2
aceite de oliva: 50 gr
puré de tomate: 75 gr
huevos duros: 3
atún: 360 gr
sal, pimienta, pimentón, orégano seco y perejil: a gusto
Preparación
Se arranca con la elaboración de la masa mezclando todos los ingredientes. Se amasa 10 minutos. La preparación va a la heladera una hora, luego se divide, estira y se arma la tarta.
Para el relleno, cortar la cebolla en juliana y poner a rehogar. Después se incorpora el morrón y por último, el tomate. Siempre con aceite de oliva y condimentado con sal de a poco.
Cuando las verduras están listas, calcular 20 minutos a fuego fuerte, condimentar y agregar el puré de tomate. Dejarlo que cocine 3 minutos hasta que seque un poco.
Una vez fuera del fuego agregar el atún ya escurrido. Dejar que enfríe el relleno y armar la tarta. Terminar pintando con huevo y azúcar por encima. Horno precalentado medio a alto por 30 minutos y listo.
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