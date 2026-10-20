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25 min cronometro
Yo Como

Paso a paso para preparar estos bizcochitos express con solo 3 ingredientes

En poco tiempo tenés una masa que se desarma en tu boca. La propuesta es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
25 min cronometro
Yo Como

Paso a paso para preparar estos bizcochitos express con solo 3 ingredientes

En poco tiempo tenés una masa que se desarma en tu boca. La propuesta es de @chefpacoalmeida.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

harina leudante: 300 gr

crema de leche: 300 cc

queso tipo Mar del Plata: 150 gr

sal y azúcar (opcional): a gusto

Preparación

1. Mezclar todos los ingredientes. No amasar de más. Solo integrar.

2. Estirar con palo de amasar. Cortar del tamaño deseado.

3. Colocar en placa para horno. Opcional pincelar con huevo. Horno pre calentado a 180° C por 25 minutos.


Temas

Alimentación

bizcochitos

Cómo hacer

Gastronomía

panificación

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