25 min
Paso a paso para preparar estos bizcochitos express con solo 3 ingredientes
En poco tiempo tenés una masa que se desarma en tu boca. La propuesta es de @chefpacoalmeida.
25 min
Paso a paso para preparar estos bizcochitos express con solo 3 ingredientes
En poco tiempo tenés una masa que se desarma en tu boca. La propuesta es de @chefpacoalmeida.
Lista de Ingredientes
harina leudante: 300 gr
crema de leche: 300 cc
queso tipo Mar del Plata: 150 gr
sal y azúcar (opcional): a gusto
Preparación
1. Mezclar todos los ingredientes. No amasar de más. Solo integrar.
2. Estirar con palo de amasar. Cortar del tamaño deseado.
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3. Colocar en placa para horno. Opcional pincelar con huevo. Horno pre calentado a 180° C por 25 minutos.
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