Boca va por la hazaña en medio de su peor racha sin triunfos en Brasil: su historial en el Maracaná

La última visita al Maracaná fue en 2023, en la dolorosa caída en la final ante Fluminense.

Esta noche, Boca decide su futuro en la Copa Sudamericana. Por las semifinales de vuelta, el Xeneize viaja a Río de Janeiro y definirá la serie ante Vasco da Gama en el estadio Maracana. El equipo carioca ganó 1-0 en La Bombonera y los dirigidos por Arruabarrena están obligados a ganar para avanzar a la gran final del certamen continental.

A lo largo de su historia, Boca jugó cinco partidos de manera oficial en este escenario: solo logró una victoria y perdió en los otros cuatro encuentros. Hasta el momento, el único triunfo fue en 1998, con Carlos Bianchi al mando. Por la fase de grupos de la Copa Mercosur, el Xeneize le ganó por 2-0 a Flamengo con goles de Emiliano Rey y Aníbal Matellán.

En 1998 y ante Flamengo, el único triunfo en el Maracaná.

Todos los demás antecedentes fueron por la Copa Libertadores y significaron derrotas. El primero de ellos en este mítico estadio fue en 1963, donde cayó por la final de ida de la Copa Libertadores ante el Santos de Pelé por 3-2. Más adelante, en 1991 perdió ante Flamengo por 2-0 por la ida de los cuartos de final

Y las últimas dos veces que visitó el Maracaná fue ante Fluminense y ambas terminaron en eliminaciones. 1-3 en las semifinales de 2008 y la recordada final de 2023 que finalizó 1-2.

Boca y la peor racha sin triunfos en su historia en Brasil

Boca tendrá una tarea difícil en suelo brasileño. Está obligado a ganar para avanzar y deberá romper la peor racha de su historia sin triunfos en el país vecino, ya que no vence hace 11 partidos allí.

El último triunfo del Xeneize en Brasil fue el 2 de diciembre de 2020: victoria por 1-0 ante Inter de Porto Alegre por la ida de los octavos de la Libertadores. Luego, comenzó una tediosa lista de partidos con siete derrotas (cuatro eliminaciones) y cuatro empates (dos clasificaciones).

Con gol de Tévez, Boca logró su última victoria en Brasil en 2020.

La última visita fue hace poco más de un mes, cuando los dirigidos por el Vasco Arruabarrena visitaron el Morumbí e igualaron ante San Pablo. En este registro negativo, Boca recibió 17 goles y convirtió apenas seis.

La lista completa de la racha negativa de Boca en Brasil