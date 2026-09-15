Presupuesto 2027 y reforma electoral: las claves de la reunión del Gobierno en Casa Rosada

La Mesa Política del oficialismo mantuvo una nueva reunión de trabajo este martes en Casa Rosada, en la que se abordaron dos temas centrales: las principales variables económicas previstas para 2027 y la agenda legislativa.

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó los principales indicadores contemplados para 2027. Se prevé un crecimiento del PBI del 4%, una inflación promedio del 21,1% y una suba del salario promedio del 25,4%.

Presupuesto 2027 y reforma electoral: qué definió la mesa política

El proyecto de Presupuesto contempla nuevamente resultado fiscal positivo. Será la primera vez en la historia con cuatro años consecutivos de superávit en la línea financiera, sin estar el país en default.

Se esperan exportaciones por más de US$130.000 millones y un balance comercial de bienes y servicios favorable superior a los US$15.000 millones. Asimismo, se estima un tipo de cambio promedio anual de $1.728. No se trata de una predicción, sino que surge del cálculo entre el tipo de cambio actual por la inflación estimada para el 2027.

En relación con la agenda legislativa, la senadora nacional Patricia Bullrich hizo referencia al inicio del debate de la reforma electoral en comisiones y se analizó el tratamiento del resto de los proyectos que se encuentran en la Cámara alta. También se informó que esta semana ingresará por la Cámara de Diputados el proyecto de ley de Defensa de la Soberanía nacional.

Participaron del encuentro la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el ministro de Economía, Luis Caputo; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; la senadora nacional Patricia Bullrich; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt; el asesor presidencial, Santiago Caputo; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.