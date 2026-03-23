Que cocinar esta semana: menú día por día del 23 al 27 de marzo por la chef «Majo» Marini

Otoño que te quiero otoño. Llegó la estación que viste de ocre los paisajes. Para algunos es la época ideal, no hace calor ni frío en extremo. De todas formas nosotros seguimos buscando las mejores recetas para que puedas armar tu menú semanal. Esta vez arrancamos la previa a Semana Santa y la encargada de compartirnos sus platos es la chef y pastelera María José «Majo» Marini.

«Majo» Marini es chef y pastelera en Viedma.

Listado de compras

2,100 gr merluza

250 gr camarones

1 lata de atún

1 lata de caballa

1 ½ docena huevos

800 gr tomate triturado

800 gr berenjenas

1 kg papas

3 cebollas

1 cabeza de ajo

1 verdeo

1 limón

quesos muzzarella / cremoso / parmesano / gruyere

manteca

1½ litro leche

1 kg harina

1 lata cerveza

almidón de maíz

pan rallado

morrón + perejil

LUNES: Empanadas de vigilia



Ingredientes (4 personas)

Para el relleno:

– 12 tapas de empanadas

– 2 cebollas

– ½ morrón rojo

– 1 diente de ajo

– 1 tomate perita

– 500 gr merluza

– 1 lata atún

– 1 lata caballa

– 1 cda. perejil

– 1 cdita. pimentón

– 1 cdita. ají molido

– 1 verdeo

Para la doradura:

– huevo c/n

– azúcar c/n



Procedimiento

1. Para el relleno: cortar la cebolla, los morrones en cubos pequeños y el ajo fileteado. Sudar con oliva y manteca. Agregar la merluza cortada en cubos pequeños, el atún y la caballa picada. Condimentar y agregarle el tomate rallado. Enfriar.

2. Disponer una o dos cucharadas de relleno sobre cada tapa de empanada y cerrar sin repulgar, solo presionando. Pintar con huevo batido y espolvorear con azúcar. Horno pre calentado a 190° C y cocinar 10 minutos.

MARTES: Berenjenas a la parmegiana



Ingredientes (4 personas):

– 800 gr tomate natural triturado

– 800 gr berenjenas

– 200 gr queso muzzarella

– 150 gr queso parmesano

– 2 huevos

– 20 gr manteca

– sal y pimienta c/n

– azúcar c/n

– aceite de oliva c/n



Procedimiento

1. Calentar una sartén, colocar el aceite, agregar el tomate y 1 cucharada de azúcar para corregir la acidez. Salpimentar y agregar albahaca fresca. Cocinar 45 minutos removiendo de vez en cuando.

2. Cortar las berenjenas en láminas, puede ser con mandolina o con cuchillo, que queden del mismo grosor todas. Añadir bastante sal para que suden. Dejarlas 1 hora.

3. Lavar bien las berenjenas y secarlas en papel absorbente antes de cocinarlas. Luego freir las berenjenas en una sartén con buena cantidad de aceite a temperatura alta, hasta que doren por las dos caras. Retirarlas y colocarlas sobre papel absorbente.

4. Pre calentar el horno a 200° C. Picar un puñado de hojas de albahaca.

5. En una fuente para horno colocar en la base un poco de salsa, una capa de berenjenas intentando que se solapen una sobre otra. Agregar queso parmesano por encima, cubrir con mozzarella y albahaca. Repetir las capas hasta terminar la bandeja con una capa de tomate y parmesano y unos cubos de manteca. Hornear, para gratinar, durante 15 minutos.

MIÉRCOLES: Pastel de merluza



Ingredientes (4 personas)

Para la cubierta:

1 taza queso crema

– sal y pimienta a gusto

– 50 gr manteca

– 800 gr papas hervidas

Para el pastel:

– 600 gr leche

– 50 gr queso gruyere

– 1 diente de ajo

– 1 hora de laurel

– 750 gr filet de merluza

– 30 gr manteca

– 2 cdas. de harina

– 250 gr camarones

– 1 cebolla picada



Procedimiento

1. Para el pastel mezclar leche, ajo, laurel, merluza y camarones. Llevar al fuego por tres minutos. Retirar, colar y reservar el líquido. Calentar en una olla la manteca y rehogar la cebolla hasta que esté traslúcida. Incorporar harina, revolver y cocinar 5 minutos. Agregar el líquido de cocción de los pescados y seguir cocinando hasta que espese. Retirar del fuego, agregar el queso y el pescado. Reservar.

2. Ahora armamos la cubierta. Hacer un puré con las papas mezclado con manteca, queso, sal y pimienta.

3. En una fuente para horno ponemos el preparado de pescado y cubrimos con el puré. Espolvorear miga de pan y llevar a horno fuerte pre calentado por 25 minutos.

JUEVES: Filet de merluza a la inglesa



Ingredientes (4 personas):

– 800 gr merluza

– 4 huevos

– 50 cc cerveza

– 2 cdas. perejil picado

– 300 gr harina

– 1 limón

– sal y pimienta a gusto

– aceite c/n

– pan rallado c/n



Procedimiento

1. En un bol mezclar los huevos, la cerveza, aceite, perejil, ralladura de limón y salpimentar.

2. Pasar uno por uno los filetes por la mezcla y luego pasarlo por pan rallado.

3. Freir en abundante aceite, bien caliente, apenas unos minutos para dorar. Servir acompañado con papas fritas o papas al horno.

VIERNES: Rosca de Pascuas



Ingredientes

Para la pastelera:

– 500 cc leche

– 50 gr almidón de maíz

– 100 gr azúcar

– 2 huevos

– 3 yemas

– 3 cdas. vainilla

Para el fermento:

– 300 gr harina

– 60 gr levadura

Para la masa:

– 700 gr harina

– 3 huevos

– 2 yemas

– 300 gr manteca

– esencia de vainilla c/n

– sal c/n



Procedimiento

1. Fermento: Mezclar leche tibia con levadura y azúcar. Incorporar de a poco la harina. Dejar descansar 10 minutos o hasta que doble su volumen.

2. Masa: Formar una corona con la harina sobre la mesada. En el centro poner azúcar, vainilla, ralladura de limón, huevos, yemas y el fermento. Comenzar a tomar la masa del centro hacia afuera, mezclando los ingredientes con la mano. Agregar manteca y seguir amasando hasta formar un bollo liso. Amasar 5 minutos y dejar descansar hasta que duplique volúmen. Volver a amasar. Formar un bollo y hacer un hueco en el centro. Disponer sobre una placa para horno, pincelar con huevo y decorar con la pastelera. Espolvorear con azúcar e insertar un huevo limpio hervido en la masa.

3. Cocinar en horno a 180° C por 25 minutos. Retirar y pincelar con mermelada de damascos.

4. Pastelera: Batir los huevos, yemas y azúcar. Agregar harina y vainilla. En una olla calentar la leche con vainilla. Cuando rompa hervor, verter de a poco sobre un tamiz, sobre la mezcla de huevos sin dejar de revolver. Pasar a otra olla y volver al fuego mezclando hasta que espese. Reservar con papel film en contacto con la superficie para evitar que se forme una película.