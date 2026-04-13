Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 13 al 17 de abril por el chef Roberto Montiel
Otra grilla para poner práctica las recetas hechas en casa, con ese toque gourmet que tan bien les queda.
Qué cocinar esta semana: menú día por día desde el 13 al 17 de abril por el chef Roberto Montiel
Otra grilla para poner práctica las recetas hechas en casa, con ese toque gourmet que tan bien les queda.
Listado de compras
800 g de papas
4 Costillas de cerdo
4 Pechugas cortadas en octavos sin piel
8 filetes de merluza
160 g de harina
100 de salvado
1 huevo
4 ramitas de albahaca
100 grs. piñones o nueces
4 dientes de ajo
150grs. queso parmesano rallado
Aceite de oliva extra virgen
1 yogur griego
8 Ramitas de salvia fresca (puede ser seca)
1 Vino tinto
1 Vinagre
1 kilo de frutillas
1 Leche condensada
25 o 30 Vainillas según molde
3 naranjas
1 Azúcar
2 Manzanas verdes
300 grs. de zanahorias
2 Cebollas grandes
1 Botella de sidra
2 Puerros
3 ramas de apio
Perejil
2 Zanahorias
1 Vino blanco
Manteca 100 grs
Lunes
Merluza en papillote
Principio del formulario
Final del formulario
4 personas
Ingredientes
8 filetes de merluza
2 Puerros
3 ramas de apio
Perejil
2 Zanahorias
½ vaso de vino blanco
Manteca 100 grs
Preparación
1 Limpiar bien los filetes de merluza, lavar en agua fría secar con papel absorbente
2 Lavar y cortar todas las verduras en juliana, si no puede pasar por el rallador grueso.
3 Cortar unos cuadrados de papel manteca o aluminio, pasar manteca para que no se pegue, colocar las verduras y sal pimentar, arriba los filetes (dos por papillote enroscados) y por encima una nuez de manteca, cerrar herméticamente dejado un poco de espacio a cada lado.
4 Cocinar a 190º en horno por 25 minutos, se van a inflar por la presión de cocción, a no preocuparse. Servir sobre platos y esperar unos minutos antes de abrir para no quemarse con el vapor.
Martes
Pechugas de polo a la sidra
4 personas
Ingredientes:
4 Pechugas cortadas en octavos sin piel
2 Manzanas verdes
300 grs. de zanahorias
2 Cebollas grandes
1 Botella de sidra
Manteca 50 grs.
1 Cuchara de te de harina
1 Cucharita de café de coriandro en polvo
Preparación
1 En una olla saltar el pollo con aceite hasta que este dorado.
2 Retirar el pollo y en la misma olla rehogar las cebollas cortadas groseramente, durante unos minutos, espolvorear con la harina y freír unos minutos, poner el pllo con la cebolla.
3 Añadir el coriandro, verter la sidra y cocinar a fuego suave unos 25 minutos, Mientras tanto pelar las zanahorias y cortar en rodajas medias gruesas, pelar las manzanas y cortar en dados
4 Añadir las zanahorias al pollo y cocinar unos 20 minutos mas, luego agregar las manzanas y cocinar por 10 minutos. La salsa debe quedar espesa, si fuera necesario agregar un poco de agua fría con una cucharadita de Maizena. Servir en plato hondo, con unos verdes por encima como decoración
Miércoles
Tiramisú de frutillas a la crema
4 personas
Ingredientes
1 kilo de frutillas
1 Leche condensada
25 o 30 Vainillas según molde
Zumo de 3 naranjas
80 grs. de azúcar
Preparación
1 Limpiar las frutillas y cortarlas en laminas, preparar un molde de budín forrado en papel aluminio o papel manteca teniendo en cuenta que sobresalga de los lados.
2 Pasar por el zumo de naranja parte de las vainillas, disponer en el fondo del molde, encima una capa fina de frutillas. Rociar con leche condensada y agregar la crema batida con el azúcar, alisar con espátula.
3 Repetir la operación hasta finalizar el molde, la ultima capa debe de ser de vainillas remojadas en naranja y leche condensada. Introducir en el congelador unas horas.
4 En el momento de servir desmoldar, y con una manga con crema decorar por encima y poner unas frutillas de decoración.
Jueves
Costillas de cerdo a la salvia
4 personas
Ingredientes
4 Costillas de cerdo
8 Ramitas de salvia fresca (puede ser seca)
½ vaso de vino tinto
½ vaso de vinagre
1 Cucharadita de azúcar
Preparación
1 Cortar la mitad de salvia en juliana fina, mezclar con la azúcar, el vino y e; vinagre, sazonar con sal y pimientas
2 Macerar las costillas en la preparación durante una hora aproximadamente, cocinarlas luego en una sartén a fuego medio rociándolas de vez en cuando con el jugo de maceración
3 Una vez cocidas servir decoradas con el resto de la salvia y acompañadas con papas fritas.
Viernes
Ñoquis de papa y salvado al pesto
4 Personas
Ingredientes
800 g de papas
160 g de harina
100 de salvado
1 huevo
1 pizca de sal
Para el pesto:
4 ramitas de albahaca
1 cucharada de piñones o nueces
4 dientes de ajo
4 cucharadas de queso parmesano rallado
5 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
1 yogur griego
Preparación
1 Cocinar las papas en agua salada con la piel bien limpias, luego pelar y pasar por el pasa pure, agregar el salvado, la harina, el huevo y una pizca de sal. Trabajar con las manos ligeramente enharinadas, formar bastoncitos y cortar a trocitos.
2 Aplastar ligeramente los trocitos con el dedo pulgar pasándolos por el tenedor.
3 Cocinar en abundante agua hirviendo. En cuanto empiecen a flotar, escurrir y condimentar con abundante salsa de pesto
4 Para el pesto poner en el vaso de la licuadora, la albahaca, lavada y seca, los piñones o nueces, el ajo, el queso rallado, el yogurt, un poco de aceite y batir todo por 2 o tres minutos
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