Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras 

Un plan que combina proteínas magras, fibra, vitaminas y minerales, ayudando a mantener la energía durante todo el día y a favorecer el descanso.

Menú semanal saludable.

Organizar las comidas de la semana puede ser un desafío, sobre todo cuando el objetivo es comer sano, variado y sin complicarse. Por eso, te compartimos un menú semanal equilibrado, con carnes, legumbres y muchas verduras, ideal para mantener una alimentación completa y sin pasar hambre. 

Lunes 

  • Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de quinoa, tomate y palta. 
  • Cena: Sopa de calabaza y zanahoria con crutones integrales. 

Martes 

  • Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras y huevo duro picado. 
  • Cena: Tarta integral de espinaca y ricota con ensalada verde. 

Miércoles 

  • Almuerzo: Filet de merluza al horno con papas y zanahorias asadas. 
  • Cena: Ensalada de garbanzos, atún, tomate cherry y pepino. 

Jueves 

  • Almuerzo: Carne magra al wok con mix de vegetales (brócoli, morrón, cebolla). 
  • Cena: Omelette de claras con espinaca, tomate y queso bajo en grasa. 

Viernes 

  • Almuerzo: Milanesas de berenjena con puré mixto (papa y calabaza). 
  • Cena: Ensalada tibia de lentejas, rúcula y pollo desmenuzado. 

Sábado 

  • Almuerzo: Hamburguesas caseras de pollo con puré de remolacha. 
  • Cena: Ensalada proteica con huevo, legumbres y vegetales asados. 

Domingo 

  • Almuerzo: Asado magro con ensalada de hojas verdes y tomate. 
  • Cena: Sopa de verduras con un toque de jengibre para favorecer la digestión. 

Tips para sostener el plan 

  • Preferí métodos de cocción como horno, vapor o plancha. 
  • Usá aceite de oliva como grasa principal. 
  • Incorporá frutas de estación como postre o colación. 
  • Hidratate bien: el agua es clave para acompañar una dieta equilibrada. 

Un menú pensado para comer rico y liviano toda la semana, con la energía justa para rendir mejor y sentirse bien. 


Temas

Alimentación saludable

Cómo hacer

Menú

