Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras 

Organizar las comidas de la semana puede ser un desafío, sobre todo cuando el objetivo es comer sano, variado y sin complicarse. Por eso, te compartimos un menú semanal equilibrado, con carnes, legumbres y muchas verduras, ideal para mantener una alimentación completa y sin pasar hambre.

Este plan combina proteínas magras, fibra, vitaminas y minerales, ayudando a mantener la energía durante todo el día y a favorecer el descanso.

Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras para comer bien sin renunciar al sabor

Lunes

Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de quinoa, tomate y palta.

Cena: Sopa de calabaza y zanahoria con crutones integrales.

Martes

Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras y huevo duro picado.

Cena: Tarta integral de espinaca y ricota con ensalada verde.

Miércoles

Almuerzo: Filet de merluza al horno con papas y zanahorias asadas.

Cena: Ensalada de garbanzos, atún, tomate cherry y pepino.

Jueves

Almuerzo: Carne magra al wok con mix de vegetales (brócoli, morrón, cebolla).

Cena: Omelette de claras con espinaca, tomate y queso bajo en grasa.

Viernes

Almuerzo: Milanesas de berenjena con puré mixto (papa y calabaza).

Cena: Ensalada tibia de lentejas, rúcula y pollo desmenuzado.

Sábado

Almuerzo: Hamburguesas caseras de pollo con puré de remolacha.

Cena: Ensalada proteica con huevo, legumbres y vegetales asados.

Domingo

Almuerzo: Asado magro con ensalada de hojas verdes y tomate.

Cena: Sopa de verduras con un toque de jengibre para favorecer la digestión.

Tips para sostener el plan

Preferí métodos de cocción como horno, vapor o plancha.

Usá aceite de oliva como grasa principal.

Incorporá frutas de estación como postre o colación.

Hidratate bien: el agua es clave para acompañar una dieta equilibrada.

Un menú pensado para comer rico y liviano toda la semana, con la energía justa para rendir mejor y sentirse bien.