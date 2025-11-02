Qué cocinar esta semana: Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras
Organizar las comidas de la semana puede ser un desafío, sobre todo cuando el objetivo es comer sano, variado y sin complicarse. Por eso, te compartimos un menú semanal equilibrado, con carnes, legumbres y muchas verduras, ideal para mantener una alimentación completa y sin pasar hambre.
Este plan combina proteínas magras, fibra, vitaminas y minerales, ayudando a mantener la energía durante todo el día y a favorecer el descanso.
Menú semanal saludable con carnes, legumbres y verduras para comer bien sin renunciar al sabor
Lunes
- Almuerzo: Pollo grillado con ensalada de quinoa, tomate y palta.
- Cena: Sopa de calabaza y zanahoria con crutones integrales.
Martes
- Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras y huevo duro picado.
- Cena: Tarta integral de espinaca y ricota con ensalada verde.
Miércoles
- Almuerzo: Filet de merluza al horno con papas y zanahorias asadas.
- Cena: Ensalada de garbanzos, atún, tomate cherry y pepino.
Jueves
- Almuerzo: Carne magra al wok con mix de vegetales (brócoli, morrón, cebolla).
- Cena: Omelette de claras con espinaca, tomate y queso bajo en grasa.
Viernes
- Almuerzo: Milanesas de berenjena con puré mixto (papa y calabaza).
- Cena: Ensalada tibia de lentejas, rúcula y pollo desmenuzado.
Sábado
- Almuerzo: Hamburguesas caseras de pollo con puré de remolacha.
- Cena: Ensalada proteica con huevo, legumbres y vegetales asados.
Domingo
- Almuerzo: Asado magro con ensalada de hojas verdes y tomate.
- Cena: Sopa de verduras con un toque de jengibre para favorecer la digestión.
Tips para sostener el plan
- Preferí métodos de cocción como horno, vapor o plancha.
- Usá aceite de oliva como grasa principal.
- Incorporá frutas de estación como postre o colación.
- Hidratate bien: el agua es clave para acompañar una dieta equilibrada.
Un menú pensado para comer rico y liviano toda la semana, con la energía justa para rendir mejor y sentirse bien.
