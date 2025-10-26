Menú semanal saludable: carnes, legumbres y verduras para comer bien sin renunciar al sabor
No se trata de hacer dietas estrictas, sino de crear hábitos sostenibles y placenteros.
Llevar una alimentación equilibrada no significa comer aburrido ni eliminar los platos que más disfrutamos. Con una buena planificación, es posible combinar proteínas, legumbres, cereales integrales y verduras de estación para mantener una dieta variada, nutritiva y sabrosa durante toda la semana.
Nutricionistas coinciden en que el secreto está en la diversidad y el equilibrio: alternar carnes magras, pescados, huevos, legumbres y vegetales de distintos colores asegura la cantidad justa de proteínas, fibras, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita.
Lunes – Liviano y antioxidante
- Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, morrón y huevo duro.
- Cena: Filet de merluza al horno con puré de calabaza y limón.
Martes – Proteínas y fibras
- Almuerzo: Pollo grillado con arroz integral y ensalada verde.
- Cena: Fideos integrales con salsa de tomate natural y albahaca.
Miércoles – Vegetariano y completo
- Almuerzo: Hamburguesas de garbanzos con mix de hojas verdes.
- Cena: Omelette de espinaca y champiñones con una rebanada de pan integral.
Jueves – Energético y liviano
- Almuerzo: Salteado de carne magra con brócoli, morrón y salsa de soja baja en sodio.
- Cena: Sopa de verduras y una tostada con palta.
Viernes – Omega 3 y sabor
- Almuerzo: Ensalada de atún con porotos, cebolla morada y tomate.
- Cena: Tacos de pescado con repollo y jugo de limón.
Fin de semana sin culpa
Sábado
- Almuerzo: Pollo al horno con papas rústicas y ensalada fresca.
- Cena: Pizza casera con base integral, vegetales y queso bajo en grasa.
Domingo
- Almuerzo: Asado o carnes magras con ensaladas coloridas (remolacha, zanahoria y rúcula).
- Cena: Guiso liviano de lentejas o verduras de estación.
Los consejos clave de los expertos
- Hidratación constante: al menos 2 litros de agua por día.
- Evitar ultraprocesados: elegir siempre alimentos frescos y naturales.
- Porciones equilibradas: mitad del plato con verduras, un cuarto con proteínas y otro cuarto con cereales o legumbres.
- Evitar el exceso de sal y azúcar: preferir condimentos naturales como cúrcuma, jengibre, orégano o limón.
