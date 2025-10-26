ESCUCHÁ RN RADIO
Menú semanal saludable: carnes, legumbres y verduras para comer bien sin renunciar al sabor 

No se trata de hacer dietas estrictas, sino de crear hábitos sostenibles y placenteros.

Llevar una alimentación equilibrada no significa comer aburrido ni eliminar los platos que más disfrutamos. Con una buena planificación, es posible combinar proteínas, legumbres, cereales integrales y verduras de estación para mantener una dieta variada, nutritiva y sabrosa durante toda la semana. 

Nutricionistas coinciden en que el secreto está en la diversidad y el equilibrio: alternar carnes magras, pescados, huevos, legumbres y vegetales de distintos colores asegura la cantidad justa de proteínas, fibras, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita. 

Lunes – Liviano y antioxidante 

  • Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, morrón y huevo duro. 
  • Cena: Filet de merluza al horno con puré de calabaza y limón. 

Martes – Proteínas y fibras 

  • Almuerzo: Pollo grillado con arroz integral y ensalada verde. 
  • Cena: Fideos integrales con salsa de tomate natural y albahaca. 

Miércoles – Vegetariano y completo 

  • Almuerzo: Hamburguesas de garbanzos con mix de hojas verdes. 
  • Cena: Omelette de espinaca y champiñones con una rebanada de pan integral. 

Jueves – Energético y liviano 

  • Almuerzo: Salteado de carne magra con brócoli, morrón y salsa de soja baja en sodio. 
  • Cena: Sopa de verduras y una tostada con palta. 

Viernes – Omega 3 y sabor 

  • Almuerzo: Ensalada de atún con porotos, cebolla morada y tomate. 
  • Cena: Tacos de pescado con repollo y jugo de limón. 

Fin de semana sin culpa 

Sábado 

  • Almuerzo: Pollo al horno con papas rústicas y ensalada fresca. 
  • Cena: Pizza casera con base integral, vegetales y queso bajo en grasa. 

Domingo 

  • Almuerzo: Asado o carnes magras con ensaladas coloridas (remolacha, zanahoria y rúcula). 
  • Cena: Guiso liviano de lentejas o verduras de estación. 

Los consejos clave de los expertos 

  • Hidratación constante: al menos 2 litros de agua por día. 
  • Evitar ultraprocesados: elegir siempre alimentos frescos y naturales. 
  • Porciones equilibradas: mitad del plato con verduras, un cuarto con proteínas y otro cuarto con cereales o legumbres. 
  • Evitar el exceso de sal y azúcar: preferir condimentos naturales como cúrcuma, jengibre, orégano o limón. 

