Llevar una alimentación equilibrada no significa comer aburrido ni eliminar los platos que más disfrutamos. Con una buena planificación, es posible combinar proteínas, legumbres, cereales integrales y verduras de estación para mantener una dieta variada, nutritiva y sabrosa durante toda la semana.

Nutricionistas coinciden en que el secreto está en la diversidad y el equilibrio: alternar carnes magras, pescados, huevos, legumbres y vegetales de distintos colores asegura la cantidad justa de proteínas, fibras, vitaminas y minerales que el cuerpo necesita.

Menú semanal saludable: carnes, legumbres y verduras para comer bien sin renunciar al sabor

Lunes – Liviano y antioxidante

Almuerzo: Ensalada tibia de lentejas con zanahoria, morrón y huevo duro.

Cena: Filet de merluza al horno con puré de calabaza y limón.

Martes – Proteínas y fibras

Almuerzo: Pollo grillado con arroz integral y ensalada verde.

Cena: Fideos integrales con salsa de tomate natural y albahaca.

Miércoles – Vegetariano y completo

Almuerzo: Hamburguesas de garbanzos con mix de hojas verdes.

Cena: Omelette de espinaca y champiñones con una rebanada de pan integral.

Jueves – Energético y liviano

Almuerzo: Salteado de carne magra con brócoli, morrón y salsa de soja baja en sodio.

Cena: Sopa de verduras y una tostada con palta.

Viernes – Omega 3 y sabor

Almuerzo: Ensalada de atún con porotos, cebolla morada y tomate.

Cena: Tacos de pescado con repollo y jugo de limón.

Fin de semana sin culpa

Sábado

Almuerzo: Pollo al horno con papas rústicas y ensalada fresca.

Cena: Pizza casera con base integral, vegetales y queso bajo en grasa.

Domingo

Almuerzo: Asado o carnes magras con ensaladas coloridas (remolacha, zanahoria y rúcula).

Cena: Guiso liviano de lentejas o verduras de estación.

Los consejos clave de los expertos

Hidratación constante: al menos 2 litros de agua por día.

Evitar ultraprocesados: elegir siempre alimentos frescos y naturales.

Porciones equilibradas: mitad del plato con verduras, un cuarto con proteínas y otro cuarto con cereales o legumbres.