Receta fácil para las fiestas, sin harina ni fritura: cómo hacer buñuelos de acelga con solo cuatro ingredientes

El interés por comer de forma más saludable está transformando la cocina argentina, llevando a aligerar muchas de nuestras recetas de siempre. Un gran ejemplo es la nueva versión de los buñuelos de espinaca, que elimina la harina y la fritura. El resultado es un bocado con el sabor de siempre, pero mucho más saludable y esponjoso. Es la opción perfecta para reducir harinas refinadas y grasas, demostrando que es posible cuidar la dieta sin renunciar al placer de los buñuelos.

Cómo hacer buñuelos de espinaca saludables

Ingredientes:

1 atado grande de espinaca fresca (o 300 gramos cocidos).

2 huevos.

3 cucharadas de avena fina.

Sal y pimienta a gusto.

Como opcional, se le puede agregar un 1 diente de ajo picado.

Paso a paso: buñuelos de espinaca sin harina ni fritura

El primer paso es hervir o cocinar al vapor un atado de espinaca hasta que esté tierna. Luego hay que escurrirla bien y picarla con cuchillo o procesadora.

En un bol, mezclá la espinaca con 2 huevos, 3 cdas. de avena fina, sal, pimienta y ajo si querés. Dejá reposar la mezcla 10 minutos para que la avena absorba el líquido.

Formá los buñuelos con una cuchara y ponelos sobre una placa aceitada o con papel manteca. Cociná en horno a 200 °C por 15-20 minutos o en freidora de aire por 10-12 minutos. Servilos calientes, tibios o fríos, solos o con guarnición.

Receta: tiktok brenda.fit