SUSCRIBITE
30 min cronometro
Yo Como

Rico y sin TACC: el postre de limón sin azúcar que se prepara en minutos y con solo cinco ingredientes

En redes arrasó una receta exprés con solo cinco ingredientes. Diario Río Negro propone su versión apta para celíacos, igual de cremosa y refrescante.

Redacción

Por Redacción

img-recetas
30 min cronometro
Yo Como

Rico y sin TACC: el postre de limón sin azúcar que se prepara en minutos y con solo cinco ingredientes

En redes arrasó una receta exprés con solo cinco ingredientes. Diario Río Negro propone su versión apta para celíacos, igual de cremosa y refrescante.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

leche en polvo descremada: 100 gramos

agua: 50 ml

jugo de limón: 50 ml

ralladura de limón: medio limón

endulzante: 1 cucharada

En tiempos donde las redes sociales marcan tendencia también en la cocina, las recetas rápidas, livianas y sin azúcar ganan cada vez más seguidores. Una de las últimas en volverse viral fue el mousse de limón sin azúcar de la cuenta de Instagram @foodniv.nutricion, que conquistó miles de reproducciones por su sencillez y bajo costo.

Inspirados en esa propuesta, desde Diario RÍO NEGRO presentamos una versión sin TACC, ideal para quienes buscan una opción dulce, saludable y apta para celíacos.

    Un clásico adaptable y sin gluten

    • Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.
    • Mezclar hasta obtener una crema homogénea y suave.
    • Dejar reposar en la heladera durante una hora.
    • Servir bien frío.

    Ideas para darle tu toque

    Este mousse también admite variantes saludables y aptas para celíacos:

    • Con yogur descremado sin TACC, para una textura más cremosa.
    • Con base de galletitas sin TACC, al estilo cheesecake.
    • Decorado con frutas frescas (frutillas, arándanos o kiwi).
    • Con semillas o frutos secos, para sumar nutrientes.

    Además del sabor, el limón aporta vitamina C, antioxidantes y minerales, que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a la digestión.

    Imagen generada con IA.


    Temas

    Alimentación saludable

    Cocina

    Cómo hacer

    Gastronomia

    Limón

    Pan

    Saludable

    Sin TACC

    Yo Como
    Certificado según norma CWA 17493
    Journalism Trust Initiative     Nuestras directrices editoriales
    <span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

    Comentarios

    Últimas noticias