Rico y sin TACC: el postre de limón sin azúcar que se prepara en minutos y con solo cinco ingredientes

Lista de Ingredientes leche en polvo descremada: 100 gramos agua: 50 ml jugo de limón: 50 ml ralladura de limón: medio limón endulzante: 1 cucharada

En tiempos donde las redes sociales marcan tendencia también en la cocina, las recetas rápidas, livianas y sin azúcar ganan cada vez más seguidores. Una de las últimas en volverse viral fue el mousse de limón sin azúcar de la cuenta de Instagram @foodniv.nutricion, que conquistó miles de reproducciones por su sencillez y bajo costo.

Inspirados en esa propuesta, desde Diario RÍO NEGRO presentamos una versión sin TACC, ideal para quienes buscan una opción dulce, saludable y apta para celíacos.

Un clásico adaptable y sin gluten

Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.

Mezclar hasta obtener una crema homogénea y suave.

Dejar reposar en la heladera durante una hora.

Servir bien frío.

Ideas para darle tu toque

Este mousse también admite variantes saludables y aptas para celíacos:

Con yogur descremado sin TACC , para una textura más cremosa.

, para una textura más cremosa. Con base de galletitas sin TACC , al estilo cheesecake.

, al estilo cheesecake. Decorado con frutas frescas (frutillas, arándanos o kiwi).

(frutillas, arándanos o kiwi). Con semillas o frutos secos, para sumar nutrientes.

Además del sabor, el limón aporta vitamina C, antioxidantes y minerales, que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a la digestión.

