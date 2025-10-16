Rico y sin TACC: el postre de limón sin azúcar que se prepara en minutos y con solo cinco ingredientes
En redes arrasó una receta exprés con solo cinco ingredientes. Diario Río Negro propone su versión apta para celíacos, igual de cremosa y refrescante.
Lista de Ingredientes
leche en polvo descremada: 100 gramos
agua: 50 ml
jugo de limón: 50 ml
ralladura de limón: medio limón
endulzante: 1 cucharada
En tiempos donde las redes sociales marcan tendencia también en la cocina, las recetas rápidas, livianas y sin azúcar ganan cada vez más seguidores. Una de las últimas en volverse viral fue el mousse de limón sin azúcar de la cuenta de Instagram @foodniv.nutricion, que conquistó miles de reproducciones por su sencillez y bajo costo.
Inspirados en esa propuesta, desde Diario RÍO NEGRO presentamos una versión sin TACC, ideal para quienes buscan una opción dulce, saludable y apta para celíacos.
Un clásico adaptable y sin gluten
- Colocar todos los ingredientes en una licuadora o procesadora.
- Mezclar hasta obtener una crema homogénea y suave.
- Dejar reposar en la heladera durante una hora.
- Servir bien frío.
Ideas para darle tu toque
Este mousse también admite variantes saludables y aptas para celíacos:
- Con yogur descremado sin TACC, para una textura más cremosa.
- Con base de galletitas sin TACC, al estilo cheesecake.
- Decorado con frutas frescas (frutillas, arándanos o kiwi).
- Con semillas o frutos secos, para sumar nutrientes.
Además del sabor, el limón aporta vitamina C, antioxidantes y minerales, que fortalecen el sistema inmunológico y ayudan a la digestión.
