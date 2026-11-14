Ritual a pleno: Las mejores postales de un sábado multitudinario en el Parque Rosauer

El sol comenzó a esconderse y el Parque Rosauer regaló algunas de las mejores postales de la tarde. Familias, grupos de amigos, parejas y visitantes de toda la región coparon los espacios verdes para disfrutar de Ritual, el festival gastronómico que este fin de semana convirtió a Cipolletti en un gran punto de encuentro.

Con una temperatura ideal, un atardecer increíble y una noche que invita a quedarse al aire libre, cientos de cipoleños continúan llegando al parque. Los puestos gastronómicos, las mesas compartidas, la música y el movimiento constante de público marcan el ritmo de una jornada que combina los mejores sabores del Alto Valle con espectáculos y entretenimiento.



La organización, el orden y la limpieza del predio también forman parte de la experiencia. El amplio espacio verde permite recorrer cómodamente las distintas propuestas, disfrutar de los espectáculos y compartir una tarde y una noche en familia, en uno de los parques más tradicionales de la ciudad.

Gastronomía, productores y una gran variedad de sabores



Más de 50 expositores participan de esta primera edición de Ritual, con una oferta que reúne a restaurantes, cocineros, emprendedores, bodegas, sidreras, cervecerías, destilerías y productores del Alto Valle y el Valle Medio.



Hay propuestas para todos los gustos: carnes, pescados, pizzas, focaccias, charcutería, quesos, conservas, chocolates, frutas, opciones sin gluten, vinos, sidras, cervezas artesanales y bebidas elaboradas con productos regionales.

La feria también permite conocer de cerca a quienes están detrás de cada emprendimiento, descubrir nuevos sabores y acompañar a los productores y gastronómicos que forman parte de la identidad económica y cultural de la región.

Una tarde con clases de cocina, coctelería y música en vivo



La agenda del sábado comenzó con actividades especialmente pensadas para los más chicos. Lu Pérez Pieroni encabezó una propuesta de cocina infantil con shots de manzana y pera con crema chantilly.

Alina Ruiz y Estefanía Ferrari, de Chacra Agroecológica El Origen, estuvieron a cargo de una clase de cocina que puso en valor los ingredientes y productos de la región.



La coctelería también tuvo su espacio con Maru Ávila junto a Kleppe y Tres Ases, en una demostración dedicada a las bebidas y elaboraciones regionales.

Con la caída del sol llegó uno de los momentos más esperados de la jornada. Brenda Tremolaterra fue la protagonista de la música en vivo, mientras que desde las 20 la DJ ChicaLunar tomó el escenario para acompañar la noche con su set musical.

Un parque lleno de vida y una ciudad que disfruta



La gran convocatoria y el movimiento de público reflejan el acompañamiento de los vecinos a esta nueva propuesta impulsada por la Municipalidad de Cipolletti, que busca fortalecer la gastronomía, promover el trabajo de los productores y generar nuevos espacios de encuentro.



Ritual no es solamente una feria para comer y beber. También es una oportunidad para disfrutar de los espacios públicos, encontrarse con amigos, compartir en familia y mostrar el potencial gastronómico y productivo que tiene Cipolletti.

La primera edición del festival ya deja imágenes de un Parque Rosauer lleno de vida, con una postal que combina el atardecer del Valle, buena música, gastronomía y una multitud disfrutando de la ciudad.



La fiesta continúa este domingo 15 de noviembre, de 12 a 23, con entrada libre y gratuita. Habrá nuevas actividades para chicos, una clase de cocina con Emma Leiva a las 16, una propuesta de cocina y coctelería con Juan Carranza y Hernán Digiacomo a las 17.30, música en vivo con Zeze Nou & Funkdamental a las 19 y el cierre musical con DJ Gabriel Salazar desde las 20.

Cipolletti tiene un nuevo festival gastronómico y este fin de semana el Parque Rosauer fue el lugar elegido para disfrutarlo.