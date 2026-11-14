Javier Milei confirmó que irá por la reelección en 2027 y fijó como meta comercializar con el 90% del planeta.

El presidente Javier Milei ratificó su intención de competir por la reelección y proyectó que, de continuar su gestión hasta 2031, la Argentina logrará abrir el intercambio comercial con el 90% de los países del mundo. Las declaraciones tuvieron lugar durante la inauguración de la muestra “Belgrano, la revolución de las ideas” en el Museo Casa Rosada, realizada en el marco de la Noche de los Museos 2026.

Durante su discurso, el mandatario aseguró que el programa económico oficial se basa en tres pilares fundamentales: la desregulación para potenciar los rendimientos crecientes, la apertura de la economía y el capital humano. En ese sentido, vinculó estas medidas con el pensamiento de Manuel Belgrano, a quien definió como el primer economista del país.

“Ya estaba todo escrito, lo único que teníamos que hacer era seguir los pasos de nuestro primer economista, Manuel Belgrano”, afirmó Milei. El jefe de Estado citó los escritos del prócer para advertir que el aislamiento económico conduce al fracaso y sostuvo que, durante los 100 años previos a su llegada al Gobierno, el país se cerró progresivamente, lo que frenó el crecimiento y obturó la división del trabajo.

Acuerdos comerciales y reelección en las elecciones 2027

Al trazar un balance sobre la inserción internacional de su administración, el mandatario puntualizó el avance en la apertura de destinos para los productos locales. “Nosotros, cuando llegamos, solamente comercializábamos con el 10% de los países del planeta. Hoy ya hemos abierto más de 500 mercados y comercializamos con el 30% del planeta”, detalló.

Entre los hitos de su política exterior, mencionó la firma del acuerdo con la Unión Europea, el entendimiento con la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), los convenios con Singapur y Estados Unidos, y el proceso de ingreso al acuerdo transpacífico.

A partir de esos resultados, Milei blanqueó sus aspiraciones electorales al proyectar las metas a largo plazo de su espacio político. “Nuestro objetivo es llegar, para el año 2031, o sea, eso para los que dicen que dudan que estoy yendo por la reelección: sí, estoy yendo por la reelección. Y el objetivo es llegar al 2031 a comercializar con el 90% del planeta”, sentenció.

Baja de impuestos y crítica a los controles de precios

En el plano fiscal, el presidente prometió profundizar el alivio tributario si se cumplen las proyecciones económicas oficiales. “Vamos a seguir bajando impuestos y, en todo el período, de cumplirse el escenario base, le vamos a devolver a los argentinos 500.000 millones de dólares, es decir, lo que tenemos de deuda”, aseguró.

Hacia el final de su exposición, Milei retomó la figura de Belgrano para cuestionar las regulaciones estatales y los controles de precios, recordando el rol del denominado “fiel ejecutor” durante la época colonial.

El mandatario destacó que el creador de la bandera rechazaba los precios máximos fijados por la autoridad y defendía la competencia —a la que denominaba “concurrencia”— como el único mecanismo capaz de equilibrar los valores de mercado según la necesidad, la abundancia y la escasez. “Es una obra de arte la frase, todavía no estaba Menger, es extraordinario, pero la belleza de las frases es increíble”, elogió el presidente.