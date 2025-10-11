Roberto Montiel imagina un camino turístico que una la tierra y la mesa

La mirada de Roberto Montiel sobre Centenario va más allá de la cocina. Desde Casablanca, uno de los restaurantes de alta cocina de la Patagonia, el chef reconocido a nivel nacional observa una ciudad agrícola que ya produce mucho, que organiza ferias y que tiene ganas de crecer. Pero también señala lo que todavía falta: un proyecto mayor, capaz de unir a productores, cocineros y restaurantes en un mismo circuito que le dé identidad gastronómica propia y atraiga turismo.

“En Centenario hay ferias, sí, pero son puntuales, no están los chefs ni los restaurantes. No está el círculo completo, desde donde se cultiva la oliva hasta donde se sirve en la mesa”, explica Montiel. Para él, esa es la clave: armar un espacio mayor, un festival gastronómico propio de la ciudad, donde lo local se muestre en toda su diversidad.

El agroturismo que tiene Centenario podría ser hoy uno de los mejores de la provincia Roberto Montiel

La idea no se limita a un evento. Montiel imagina un verdadero camino turístico: un recorrido donde los visitantes puedan pasar por un olivar, probar aceites de producción local, detenerse en un huerto de hongos, visitar una bodega y terminar en un restaurante que cocine con esos mismos productos. “El agroturismo que tiene Centenario podría ser hoy uno de los mejores de la provincia. El potencial está, la gente está, las ganas de innovar están. El desafío es unir todo para que funcione”, asegura.

Su concepto de “sabores dinámicos” encaja con esa visión: la cocina como un puente entre quienes producen y quienes disfrutan de un plato. “Si los productores no saben cómo se utiliza su producto en la cocina, es muy difícil que puedan potenciarlo. La comunicación tiene que estar en toda la cadena”, señala.

La gastronomía es un atractivo turístico clave. Si logramos mostrarla, la gente va a interesarse también en la cultura local». Roberto Montiel

En Centenario hay pocos restaurantes. Sin embargo, Montiel piensa que esa pequeña escena gastronómica permite que cada propuesta tenga un sello propio y, al mismo tiempo, pueda nutrirse de la abundancia agrícola de la zona. “La gastronomía es un atractivo turístico clave. Si logramos mostrarla, la gente va a interesarse también en la cultura local”, asegura.

En Casablanca, mientras tanto, el chef prepara la cocina de última generación con la que sueña alcanzar una estrella Michelin. Pero aclara que esa meta, más que un premio personal, sería un empujón colectivo: “Sería un hito para Centenario y todo el Alto Valle”.

En la mirada de Montiel, Centenario debe pasar de las ferias dispersas a una propuesta integral, donde la tierra y la mesa se conecten en una misma experiencia. Una ciudad que no solo produce, sino que se anime a contarse a través de su gastronomía.

