Sin harina ni fritura: cómo hacer buñuelos de acelga saludables y llenos de fibra 

Las recetas saludables están cada vez más presentes en el menú diario de comidas y las versiones más “fit” de las clásicas preparaciones han ganado un papel de máximo protagonismo en las cocinas.

En este sentido, hay una forma de preparar los buñuelos de acelga de toda la vida, pero sin tener que usar harina ni cocinarlos en una fritura.

Cómo hacer buñuelos de acelga sin harina ni fritura y muy saludables

Los buñuelos de acelga son un clásico y no caben dudas que su popularidad se debe al increíble sabor que poseen, la textura crocante que adquieren y los beneficios nutricionales que le aportan al organismo.

Dentro de toda la corriente saludable, existe una receta que permite prepararlos y disfrutar de este auténtico manjar sin la necesidad de recurrir a la harina durante la mezcla ni de una fritura en la cocción.

Asimismo, para hacer buñuelos de acelga saludables se necesitará contar con los siguientes ingredientes:

Dos atados de acelga sin tallos

Una cebolla mediana

Una zanahoria mediana

Un diente de ajo

Dos huevos

Una cucharada de fécula de maíz (maicena)

Sal y pimienta a gusto

Opcionalmente queso rallado

Paso a paso: cómo hacer los buñuelos de acelga saludables

Lo primero que se debe hacer es hervir la acelga y dejar reposar para eliminar todo el excedente de agua. Una vez hecho esto, se debe picar y dejar en un recipiente en la heladera o temperatura ambiente.

En una sartén de teflón o cualquier otro material, sofreír la cebolla y la zanahoria, la cual debe estar picada en corte brunoise. Luego, agregar el ajo, que también debe estar picado. Para evitar utilizar aceite, se puede utilizar spray o aceite de coco.

Cuando ya se tengan los vegetales salteados, incorporar a la acelga que se cocinó anteriormente y mezclarlos con un poco de sal y pimienta. Además, se puede utilizar nuez moscada.

Integrada la acelga junto con la cebolla, la zanahoria y el ajo, se deben colocar los dos huevos y batir hasta obtener una mezcla homogénea y sumar la fécula de maíz. En este punto, de manera opcional, se puede agregar queso rallado.

Con la mezcla lista, se puede llevar a la heladera por 15 minutos para que sea más fácil hacer los buñuelos. Pasado ese tiempo retirarla del frío y comenzar a armar los bollos de acelga. Mientras tanto, precalentar el horno y la asadera a fuego medio y colocarle spray antiadherente de cocina.

Por último, hornear a fuego fuerte durante 15 minutos por lado o hasta notar que tengan una capa crocante y servir. En caso de querer hacerlo, se pueden acompañar con una salsa a base de queso crema, cebolla de verdeo, pimienta y un toque de aceite de oliva.