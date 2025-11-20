Cómo hacer bastones de espinaca crocantes y saludables, sin fritura ni harina
Conocé el paso a paso de esta receta, ideal para disfrutar de un almuerzo rápido.
Los bastones de espinaca son ideales para disfrutar en una picada, como acompañamiento de alguna comida o simplemente como plato principal, acompañado de ensaladas o guarniciones.
Si bien su receta tradicional suele llevar harina o hacerse fritos, existe una alternativa más liviana y saludable, sin dejar atrás su textura: por fuera quedan dorados y crocantes, y por dentro, suaves y deliciosos. A continuación, te contamos la receta.
Cómo hacer bastones de espinaca más saludables
Ingredientes:
- 1 atado grande de espinaca
- 2 huevos
- 1 taza de avena procesada
- 1 diente de ajo picado (opcional)
- 2 cucharadas de queso rallado (opcional)
- Sal, pimienta y nuez moscada a gusto
- Aceite en spray
Paso a paso:
- Lavá bien las hojas de la espinaca, sacales los tallos gruesos y cocinalas al vapor por 2-3 minutos. Escurrí muy bien, presionando con un colador o repasador limpio para sacar todo el exceso de agua. Luego, picalas finito.
- En un bowl, mezclá la espinaca picada con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos. La mezcla tiene que quedar húmeda pero moldeable. Si ves que está muy líquida, agregá un poco más de avena.
- Con las manos húmedas, tomá porciones de la mezcla y dales forma de palitos. Acomodalos en una bandeja para horno con un poco de aceite en spray.
- Precalentá el horno a 200 °C. Cociná los bastones durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción para que queden dorados y crocantes de ambos lados.
¿Cómo acompañar los bastones de espinaca?
Acompañamientos frescos:
- Ensalada fresca: Tomate, rúcula, zanahoria rallada, cebolla morada o un mix de verdes con un aliño simple de oliva, limón y sal.
- Rodajas de tomate con aceite de oliva y orégano.
- Chucrut o pickles caseros: le dan un toque ácido que corta lo frito.
- Salsas y dips
- Salsa de yogur: Yogur natural, limón, ajo picado, menta o ciboulette.
- Salsa de mostaza y miel: Perfecta para mojar.
- Aderezo tipo tzatziki: Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo.
- Salsa criolla: Tomate, cebolla, morrón, perejil, aceite y vinagre.
- Guarnición caliente
- Arroz blanco o integral: Sencillo y rendidor.
- Puré de papas o calabaza: Cremoso, combina muy bien.
- Verduras grilladas: Berenjena, zucchini, morrón.
- Para servir tipo tapeo
- Pan pita, focaccia o pancitos para armar mini sándwiches.
- Queso crema o untables para acompañar.
Comentarios