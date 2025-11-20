Cómo hacer bastones de espinaca crocantes y saludables, sin fritura ni harina  

Los bastones de espinaca son ideales para disfrutar en una picada, como acompañamiento de alguna comida o simplemente como plato principal, acompañado de ensaladas o guarniciones.

Si bien su receta tradicional suele llevar harina o hacerse fritos, existe una alternativa más liviana y saludable, sin dejar atrás su textura: por fuera quedan dorados y crocantes, y por dentro, suaves y deliciosos. A continuación, te contamos la receta.

Cómo hacer bastones de espinaca más saludables

Ingredientes:

1 atado grande de espinaca

2 huevos

1 taza de avena procesada

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cucharadas de queso rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada a gusto

Aceite en spray

Paso a paso:

Lavá bien las hojas de la espinaca, sacales los tallos gruesos y cocinalas al vapor por 2-3 minutos. Escurrí muy bien, presionando con un colador o repasador limpio para sacar todo el exceso de agua. Luego, picalas finito.

En un bowl, mezclá la espinaca picada con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos. La mezcla tiene que quedar húmeda pero moldeable. Si ves que está muy líquida, agregá un poco más de avena.

Con las manos húmedas, tomá porciones de la mezcla y dales forma de palitos. Acomodalos en una bandeja para horno con un poco de aceite en spray.

Precalentá el horno a 200 °C. Cociná los bastones durante 20-25 minutos, dándolos vuelta a mitad de cocción para que queden dorados y crocantes de ambos lados.

¿Cómo acompañar los bastones de espinaca?

Acompañamientos frescos:

Ensalada fresca: Tomate, rúcula, zanahoria rallada, cebolla morada o un mix de verdes con un aliño simple de oliva, limón y sal.

Rodajas de tomate con aceite de oliva y orégano.

Chucrut o pickles caseros: le dan un toque ácido que corta lo frito.

Salsas y dips

Salsa de yogur: Yogur natural, limón, ajo picado, menta o ciboulette.

Salsa de mostaza y miel: Perfecta para mojar.

Aderezo tipo tzatziki: Yogur con pepino rallado, ajo y eneldo.

Salsa criolla: Tomate, cebolla, morrón, perejil, aceite y vinagre.

Guarnición caliente

Arroz blanco o integral: Sencillo y rendidor.

Puré de papas o calabaza: Cremoso, combina muy bien.

Verduras grilladas: Berenjena, zucchini, morrón.

Para servir tipo tapeo

Pan pita, focaccia o pancitos para armar mini sándwiches.