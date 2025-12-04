Sin horno: cómo hacer pan dulce helado, ideal para esta Navidad 2025 

El pan dulce es ese clásico que nunca falta en Navidad o Año Nuevo. Sin embargo, existe una versión distinta para hacerlo y convertirlo en una opción innovadora de la mesa. Esta alternativa helada es perfecta para el calor de diciembre.

Se trata de una receta que combina la tradición del pan dulce con un toque moderno y veraniego. Es liviana, rinde un montón y sorprende a todos con su presentación y sabor. A continuación, te contamos cómo hacerlo.

Cómo hacer pan dulce helado

Ingredientes:

1 pan dulce (puede ser tradicional o sin frutas)

500 ml de crema de leche

200 g de chocolate picado o chips

100 g de frutos secos (nueces, almendras, maní o mix)

4 cucharadas de dulce de leche

2 cucharadas de azúcar

Esencia de vainilla (opcional)

Paso a paso:

Ahuecá el pan dulce. Cortá la parte de arriba como si fuera una tapa y retirá parte del interior, dejando un borde de 2 cm. Reservá las migas.

Prepará el relleno. Batí la crema con el azúcar hasta que esté semi-firme. Sumá el dulce de leche y mezclá suave. Agregá el chocolate picado, los frutos secos y parte de las migas del pan dulce. Si querés, perfumá con unas gotas de vainilla.

Rellená el pan. Colocá la mezcla dentro del pan dulce ahuecado, nivelá bien y volvé a poner la tapa.

Freezá. Envolvé todo con papel film y llevá al freezer por al menos 4 horas (lo ideal es dejarlo toda la noche).

Cómo servirlo y que quede perfecto

Sacalo del freezer 10 minutos antes de cortar. Serví en rodajas gruesas para que no se quiebre. Podés decorarlo con chocolate derretido, azúcar impalpable o más frutos secos.

Variantes para todos los gustos

Versión rogel: relleno de crema y mucho dulce de leche.

Versión frutal: agregá frutillas en cubos o duraznos.

Versión chocolate extremo: cacao en polvo, trozos de brownie y chips.