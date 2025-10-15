SUSCRIBITE
Sin horno y sin TACC: cómo hacer un postre de vainillas con café sin gluten, fácil y delicioso

Rápido, fácil y sin gluten, un postre que se prepara en 20 minutos y rinde hasta 8 porciones.

Redacción

Por Redacción

Sin horno y sin TACC: cómo hacer un postre de vainillas con café sin gluten, fácil y delicioso

Rápido, fácil y sin gluten, un postre que se prepara en 20 minutos y rinde hasta 8 porciones.

Redacción

Por Redacción

Lista de Ingredientes

vainillas sin gluten: 1 paquete

café fuerte: 1 taza

queso crema o crema de leche batida: 250 gr

dulce de leche: 200 gr

azúcar: 3 cucharadas (si usas crema de leche)

cacao amargo: opcional

copa de licor: opcional

Si buscás un postre casero que combine sabor y practicidad, esta versión sin gluten del clásico de vainillas y café es la opción ideal. Inspirado en el tiramisú italiano pero adaptado al estilo argentino, se prepara con ingredientes accesibles y no requiere horno ni técnicas complicadas. Perfecto para reuniones familiares o meriendas especiales.

El postre sin gluten conserva toda la esencia del original: capas de vainillas humedecidas en café y una crema suave de queso y dulce de leche o crema batida. Además, permite personalizaciones: se puede agregar licor al café, espolvorear cacao amargo, o incluir frutos secos y frutas frescas entre las capas.

Paso a paso: cómo hacer postre sin gluten

  • Preparar 2 tazas de café fuerte y dejar enfriar.
  • Batir la crema de leche con azúcar hasta punto chantilly o mezclar queso crema con dulce de leche hasta lograr una crema uniforme.
  • Opcional: agregar licor al café frío.
  • Sumergir rápidamente cada vainilla sin gluten en el café y colocarlas formando la primera capa en una fuente.
  • Cubrir con una capa de crema y repetir hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
  • Espolvorear cacao amargo o chocolate rallado.
  • Llevar a heladera durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren.

Un clásico adaptable y sin gluten

Esta versión sin gluten combina practicidad y sabor, permitiendo que todos disfruten de un postre tradicional argentino. Es una alternativa rápida, versátil y deliciosa para cualquier ocasión.

Imagen generada con IA.


