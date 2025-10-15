Sin horno y sin TACC: cómo hacer un postre de vainillas con café sin gluten, fácil y delicioso
Rápido, fácil y sin gluten, un postre que se prepara en 20 minutos y rinde hasta 8 porciones.
Lista de Ingredientes
vainillas sin gluten: 1 paquete
café fuerte: 1 taza
queso crema o crema de leche batida: 250 gr
dulce de leche: 200 gr
azúcar: 3 cucharadas (si usas crema de leche)
cacao amargo: opcional
copa de licor: opcional
Si buscás un postre casero que combine sabor y practicidad, esta versión sin gluten del clásico de vainillas y café es la opción ideal. Inspirado en el tiramisú italiano pero adaptado al estilo argentino, se prepara con ingredientes accesibles y no requiere horno ni técnicas complicadas. Perfecto para reuniones familiares o meriendas especiales.
El postre sin gluten conserva toda la esencia del original: capas de vainillas humedecidas en café y una crema suave de queso y dulce de leche o crema batida. Además, permite personalizaciones: se puede agregar licor al café, espolvorear cacao amargo, o incluir frutos secos y frutas frescas entre las capas.
Paso a paso: cómo hacer postre sin gluten
- Preparar 2 tazas de café fuerte y dejar enfriar.
- Batir la crema de leche con azúcar hasta punto chantilly o mezclar queso crema con dulce de leche hasta lograr una crema uniforme.
- Opcional: agregar licor al café frío.
- Sumergir rápidamente cada vainilla sin gluten en el café y colocarlas formando la primera capa en una fuente.
- Cubrir con una capa de crema y repetir hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
- Espolvorear cacao amargo o chocolate rallado.
- Llevar a heladera durante al menos 30 minutos para que los sabores se integren.
Un clásico adaptable y sin gluten
Esta versión sin gluten combina practicidad y sabor, permitiendo que todos disfruten de un postre tradicional argentino. Es una alternativa rápida, versátil y deliciosa para cualquier ocasión.
