Exportaciones de servicios sumaron US$4.942 millones: cuáles fueron los sectores que impulsaron la suba del 15%

El turismo receptivo y los servicios empresariales e informáticos impulsaron la suba de las exportaciones de servicios, que llegaron a US$4.942 millones en el segundo trimestre.

Las exportaciones argentinas de servicios sumaron US$4.942 millones entre abril y junio, lo que representa US$651 millones más que en el mismo período de 2025 (una suba del 15,1%). Los datos se desprenden del último reporte de Balanza de Pagos del Indec. Tras conocerse las cifras, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó la cifra y la calificó como un «récord histórico» para ese trimestre.

A pesar de este salto exportador, el rubro volvió a cerrar con saldo negativo. Las importaciones de servicios también crecieron (un 4,8%) y llegaron a US$7.045 millones. De esta manera, el déficit del sector se ubicó en US$2.102 millones, aunque logró achicarse en US$330 millones respecto al año pasado.

Software y servicios profesionales: el sector que explicó más de la mitad de las exportaciones

El principal motor de este crecimiento exportador fueron los servicios empresariales e informáticos. El segmento que el Indec agrupa como «otros servicios empresariales» vendió al exterior por US$1.965 millones, anotando un alza interanual del 17,6%.

LAS EXPORTACIONES DE BIENES Y SERVICIOS ALCANZARON UN MÁXIMO HISTÓRICO EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL AÑO



✅ Según datos de la Balanza de Pagos, las exportaciones de bienes y servicios sumaron USD32.499 millones en el segundo trimestre de 2026, registrando un crecimiento de 28,2%… — totocaputo (@LuisCaputoAR) September 29, 2026

Dentro de este grupo, los servicios profesionales aportaron US$865 millones, los técnicos US$825 millones y los de investigación y desarrollo US$275 millones. Por su parte, el rubro de telecomunicaciones, informática e información sumó otros US$809 millones (un 10,2% más que en 2025). En conjunto, los servicios empresariales e informáticos explicaron el 56% de las ventas externas de servicios.

El turismo extranjero dejó más de US$1.100 millones, pero los viajes siguen en rojo

El turismo receptivo fue el otro gran protagonista del trimestre. Los visitantes extranjeros gastaron en el país US$1.123 millones, un 25% más que un año antes. En contraste, los argentinos gastaron en el exterior unos US$2.353 millones, una cifra prácticamente idéntica a la de 2025.

Exportaciones de servicios: qué rubros crecieron En millones de dólares. Segundo trimestre de 2026 frente al mismo período de 2025. Exportaciones Saldo por rubro 2° trim. 2025 2° trim. 2026 Fuente: Indec, Balanza de pagos, segundo trimestre de 2026 (cuadro I.8). Datos provisorios.

Según el organismo estadístico, esta combinación de mayor gasto extranjero y menor salida de turistas locales permitió reducir el déficit de la balanza de viajes en US$225 millones, para ubicarse en US$1.229 millones.

El saldo global negativo en el intercambio de servicios se explica principalmente por los pagos al exterior en viajes, en transporte (pasajes y fletes, que dejaron un déficit de US$883 millones) y en los cargos por uso de propiedad intelectual, como licencias y patentes (US$457 millones). En la vereda opuesta, los servicios empresariales aportaron un superávit de US$846 millones.

Estados Unidos a la cabeza: qué países demandan más servicios argentinos

Estados Unidos fue el principal comprador de servicios argentinos: demandó US$1.510 millones, el 30,6% del total exportado. Más de la mitad de ese monto correspondió a servicios empresariales. El ranking de destinos se completó con Brasil, Chile, Uruguay y el Reino Unido.

A nivel macroeconómico, este desempeño de los servicios se dio en el marco de un trimestre con superávit en la cuenta corriente, que cerró con un saldo positivo de US$2.214 millones, sostenido fundamentalmente por el comercio de bienes.

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