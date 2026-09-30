La familia de Daniel Osvaldo rompió el silencio sobre su salud: cómo sigue internado

Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva luego de sufrir un derrame pleural y ser sometido a una intervención. Su familia difundió un comunicado para aclarar cómo se encuentra, desmintió versiones sobre su estado y reveló qué resultado esperan los médicos para definir el tratamiento.

La salud de Daniel Osvaldo continúa generando preocupación. En medio de las diferentes versiones que circularon durante los últimos días, la familia del exfutbolista decidió brindar precisiones sobre su verdadero estado de salud.

El exdelantero de Boca permanece internado en terapia intensiva debido a un derrame pleural y debió ser sometido a una intervención para limpiar la zona afectada.

Ahora, los médicos esperan los resultados de una serie de cultivos para determinar con precisión el origen de la infección y definir el tratamiento específico.

Cómo está Daniel Osvaldo: qué dijo su familia

El comunicado fue difundido por decisión del propio Osvaldo y comenzó con un mensaje destinado a llevar tranquilidad.

“Dani está bien y lúcido”, aseguraron sus familiares.

También explicaron cómo comenzó el problema de salud. El exfutbolista atravesó varios días con dolores y malestares que inicialmente fueron interpretados como musculares o intercostales.

Posteriormente, los estudios permitieron detectar un derrame pleural, es decir, una acumulación anormal de líquido en el espacio que rodea los pulmones.

Ante ese cuadro, los profesionales decidieron realizar una intervención para limpiar la zona afectada por la infección.

El estudio clave que esperan los médicos de Daniel Osvaldo

Uno de los principales datos sobre su evolución está relacionado con los análisis realizados después de la intervención.

Los médicos tomaron muestras y ahora esperan los resultados de los cultivos, que permitirán determinar cuál es el microorganismo responsable de la infección.

Con esa información, los especialistas podrán establecer con mayor precisión el tratamiento que deberá seguir.

Mientras aguardan los resultados, Osvaldo continúa internado y bajo seguimiento permanente.

La familia de Daniel Osvaldo desmintió varias versiones

El comunicado también buscó aclarar diferentes informaciones que circularon desde que se conoció la internación.

La familia negó que le hayan extirpado una parte del pulmón y también desmintió versiones sobre supuestas complicaciones en sus piernas.

Además, rechazó que el cuadro que atraviesa actualmente esté relacionado con el consumo de sustancias.

“Lamentablemente algunos han difundido muchas versiones erróneas y alarmantes sin chequear la información”, expresaron sus allegados.

Daniel Osvaldo continúa en terapia intensiva

Pese a que su familia destacó que se encuentra lúcido, Daniel Osvaldo permanece en terapia intensiva mientras los profesionales controlan su evolución.

Sus allegados también agradecieron el trabajo del personal de salud que lo atiende y pidieron prudencia ante la difusión de información sobre su estado.

Por ahora, la atención está puesta en los resultados de los cultivos, que serán fundamentales para determinar el origen de la infección y definir los próximos pasos del tratamiento.