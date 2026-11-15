Torta mousse de frutilla: una receta fresca, cremosa y sin horno

La torta mousse de frutilla combina una base crocante de galletitas con un relleno cremoso y frutal. Foto: gentileza.

La torta mousse de frutilla es una alternativa ideal para quienes disfrutan de los postres frescos, cremosos y con un toque frutal. Su combinación de sabores y texturas la convierte en una preparación que se luce tanto en una mesa dulce como en una merienda especial o después de una comida familiar.

Una de sus principales ventajas es que no necesita horno y se puede preparar con anticipación. Lleva una base de galletitas trituradas con manteca y una mousse elaborada con frutillas frescas, crema de leche y queso crema, que le aporta suavidad y consistencia. Después de unas horas en la heladera, queda lista para desmoldar, decorar y servir.

Ingredientes

Para la base:

200 g de galletitas de vainilla.

100 g de manteca derretida.

Para la mousse:

400 g de frutillas frescas.

200 ml de crema de leche.

200 g de queso crema.

150 g de azúcar.

10 g de gelatina sin sabor.

50 ml de agua fría.

Jugo de medio limón.

Para decorar:

Frutillas frescas.

Crema batida (opcional).

Preparación

1. Preparar la base: triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuir la preparación en la base de un molde desmontable, presionando para formar una capa pareja. Llevar a la heladera durante 20 minutos.

2. Procesar las frutillas: lavar y quitarles las hojas a las frutillas. Procesarlas junto con el azúcar y el jugo de limón hasta obtener un puré homogéneo.

3. Hidratar la gelatina: colocar la gelatina sin sabor en un recipiente con el agua fría y dejar reposar durante unos minutos. Luego, disolverla a baño María o en el microondas, sin dejar que hierva.

4. Preparar la mousse: mezclar el queso crema con el puré de frutillas. Incorporar la gelatina disuelta y revolver bien para integrar todos los ingredientes.

5. Incorporar la crema: batir la crema de leche hasta que tome consistencia, sin llegar a punto chantilly firme. Agregarla a la preparación anterior con movimientos envolventes para conservar la textura aireada.

6. Armar la torta: volcar la mousse sobre la base de galletitas, distribuirla de manera uniforme y llevar a la heladera durante al menos seis horas, o hasta que esté completamente firme.

7. Decorar y servir: desmoldar con cuidado y decorar con frutillas frescas y copos de crema batida. Mantener refrigerada hasta el momento de servir.

Un consejo: para lograr una mousse más intensa, se pueden reservar algunas frutillas, cortarlas en pequeños trozos e incorporarlas a la mezcla antes de colocarla en el molde.