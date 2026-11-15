Torta mousse de frutilla: una receta fresca, cremosa y sin horno
Con una base crocante de galletitas y un relleno suave y aireado, esta receta combina el sabor de las frutillas con una textura irresistible.
La torta mousse de frutilla es una alternativa ideal para quienes disfrutan de los postres frescos, cremosos y con un toque frutal. Su combinación de sabores y texturas la convierte en una preparación que se luce tanto en una mesa dulce como en una merienda especial o después de una comida familiar.
Una de sus principales ventajas es que no necesita horno y se puede preparar con anticipación. Lleva una base de galletitas trituradas con manteca y una mousse elaborada con frutillas frescas, crema de leche y queso crema, que le aporta suavidad y consistencia. Después de unas horas en la heladera, queda lista para desmoldar, decorar y servir.
Ingredientes
Para la base:
- 200 g de galletitas de vainilla.
- 100 g de manteca derretida.
Para la mousse:
- 400 g de frutillas frescas.
- 200 ml de crema de leche.
- 200 g de queso crema.
- 150 g de azúcar.
- 10 g de gelatina sin sabor.
- 50 ml de agua fría.
- Jugo de medio limón.
Para decorar:
- Frutillas frescas.
- Crema batida (opcional).
Preparación
1. Preparar la base: triturar las galletitas hasta obtener un polvo fino. Mezclarlas con la manteca derretida y distribuir la preparación en la base de un molde desmontable, presionando para formar una capa pareja. Llevar a la heladera durante 20 minutos.
2. Procesar las frutillas: lavar y quitarles las hojas a las frutillas. Procesarlas junto con el azúcar y el jugo de limón hasta obtener un puré homogéneo.
3. Hidratar la gelatina: colocar la gelatina sin sabor en un recipiente con el agua fría y dejar reposar durante unos minutos. Luego, disolverla a baño María o en el microondas, sin dejar que hierva.
4. Preparar la mousse: mezclar el queso crema con el puré de frutillas. Incorporar la gelatina disuelta y revolver bien para integrar todos los ingredientes.
5. Incorporar la crema: batir la crema de leche hasta que tome consistencia, sin llegar a punto chantilly firme. Agregarla a la preparación anterior con movimientos envolventes para conservar la textura aireada.
6. Armar la torta: volcar la mousse sobre la base de galletitas, distribuirla de manera uniforme y llevar a la heladera durante al menos seis horas, o hasta que esté completamente firme.
7. Decorar y servir: desmoldar con cuidado y decorar con frutillas frescas y copos de crema batida. Mantener refrigerada hasta el momento de servir.
Un consejo: para lograr una mousse más intensa, se pueden reservar algunas frutillas, cortarlas en pequeños trozos e incorporarlas a la mezcla antes de colocarla en el molde.
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