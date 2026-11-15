Murió un ciclista de 23 años luego de ser atropellado en Ruta 7, cerca de Centenario: había sido trasladado en código rojo al Castro Rendón

El sábado 14 de noviembre, pasadas las 20, un brutal accidente vial tuvo lugar sobre Ruta 7, en cercanías a Centenario. Un Fiat Cronos, por motivos que aún se intentan esclarecer, chocó contra un ciclista que cruzaba la calzada.

El joven ciclista de 23 años salió despedido por varios metros y cayó a un costado de la calzada. Ante la gravedad de sus heridas fue traslado en código rojo al hospital Castro Rendón. Este domingo se confirmó su muerte.

Según informaron medios locales, el joven fue identificado como Héctor Alvarado. Sobre el accidente se conoció que ocurrió en la mano que va en dirección a Vista Alegre, a la altura de los semáforos. El automóvil circulaba sobre la ruta cuando la bicicleta intentó cruzar la calzada. La conductora del auto intentó evitar el impacto pero no fue posible.

Las primeras informaciones que se difundieron indican que el joven salió despedido varios metros, lo que le provocó heridas de gravedad en la cabeza y una de sus extremidades. Luego de ser trasladado al hospital Castro Rendón se confirmó su muerte.

Cómo sigue la investigación por la muerte del ciclista en Ruta 7 de Centenario

En el lugar, la Policía de Neuquén junto a la Fiscalía realizaron las pericias correspondientes, además de la toma de testimonios de quienes se encontraban dentro del vehículo. Entre las hipótesis se encuentra el funcionamiento de los semáforos.

En paralelo, se solicitaron los registros ya que en ese sector hay sola cámara de seguridad perteneciente a una chacra y se trata de determinar si enfocaba hacia el sector en cuestión. Personal del EPEN debió intervenir en un gabinete de Vialidad para lograr poner en funcionamiento los semáforos y las luces.